Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

Юрий Берендий
17 августа 2025, 14:34
383
Президент Еврокомиссии отправляется в Вашингтон вместе с Зеленским для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами Европы.
Кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом - список впечатляет / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

  • Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Зеленским примет участие в переговорах с Трампом 18 августа
  • Кроме того, в переговорах примут участие и лидеры других европейских государств

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в соцсети X.

По ее словам, перед этим 17 августа они встретятся в Брюсселе и примут участие в видеоконференции "Коалиции желающих".

видео дня

"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - добавила фон дер Ляйен.

Также, официальный представитель канцлера Германии сообщил, что Фридрих Мерц также отправится в Вашингтон, чтобы присутствовать на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.

Офис президента Финляндии подтвердил, что в США отправится и Александра Стубб.

По данным Sky News, участие во встрече будет принимать премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщает об участии президента Франции Эммануэля Макрона.

Bild сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также будет присутствовать на встрече с Трампом.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 18 августа для участия во встрече президентов Украины и США, сообщила пресс-служба НАТО в ответ на запрос Суспільного.

"18 августа 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, которую проведет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами", - говорится в сообщении.

Таким образом, в целом в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским отправятся:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • генсек НАТО Марк Рютте;
  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер Италии Джорджа Мелони;
  • президент Финляндии Александер Стубб;
  • президент Франции Эмманюэль Макрон;
  • премьер Великобритании Кир Стармер.

Визит Зеленского в США 18 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора он подтвердил поддержку идеи Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Зеленский также объявил, что уже в понедельник, 18 августа, прибудет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Вместе с Зеленским на саммит в США отправятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Они планируют убедить Трампа не принимать предложений, которые могут означать передачу украинских территорий России, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что в Европе еще не определились, присоединятся ли ее лидеры к переговорам Зеленского и Трампа в Вашингтоне. В Германии отметили, что многие европейские политики готовы отправиться в США, если будет принято соответствующее решение.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп мирное урегулирование Марк Рютте Трамп новости мирные переговоры Кир Стармер Фридрих Мерц
