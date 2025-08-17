Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

О чем говорится в материале:
- Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Зеленским примет участие в переговорах с Трампом 18 августа
- Кроме того, в переговорах примут участие и лидеры других европейских государств
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в соцсети X.
По ее словам, перед этим 17 августа они встретятся в Брюсселе и примут участие в видеоконференции "Коалиции желающих".
"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - добавила фон дер Ляйен.
Также, официальный представитель канцлера Германии сообщил, что Фридрих Мерц также отправится в Вашингтон, чтобы присутствовать на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.
Офис президента Финляндии подтвердил, что в США отправится и Александра Стубб.
По данным Sky News, участие во встрече будет принимать премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщает об участии президента Франции Эммануэля Макрона.
Bild сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также будет присутствовать на встрече с Трампом.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 18 августа для участия во встрече президентов Украины и США, сообщила пресс-служба НАТО в ответ на запрос Суспільного.
"18 августа 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, которую проведет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами", - говорится в сообщении.
Таким образом, в целом в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским отправятся:
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- генсек НАТО Марк Рютте;
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- премьер Италии Джорджа Мелони;
- президент Финляндии Александер Стубб;
- президент Франции Эмманюэль Макрон;
- премьер Великобритании Кир Стармер.
Визит Зеленского в США 18 августа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора он подтвердил поддержку идеи Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Зеленский также объявил, что уже в понедельник, 18 августа, прибудет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.
Вместе с Зеленским на саммит в США отправятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Они планируют убедить Трампа не принимать предложений, которые могут означать передачу украинских территорий России, пишет Politico.
Ранее сообщалось, что в Европе еще не определились, присоединятся ли ее лидеры к переговорам Зеленского и Трампа в Вашингтоне. В Германии отметили, что многие европейские политики готовы отправиться в США, если будет принято соответствующее решение.
О персоне: Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
