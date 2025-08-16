Укр
Встреча Зеленского с Трампом: эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеров

Виталий Кирсанов
16 августа 2025, 20:46
65
Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.
Эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеров
Эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеров / коллаж: Главред, фото: facebook.com/amoro59, ОПУ

Что сказал Александр Морозов:

  • Зеленский изложит Трампу позицию Украины
  • Трамп должен объяснить, как он видит содержание встречи с Путиным втроем

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в США, чтобы убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут переговоры об окончании войны с РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Я думаю, это логично: Зеленский поедет, чтобы прежде всего убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут воображаемые переговоры об урегулировании. Вопросы поставок во многом уже были согласованы примерно месяц назад: как будет происходить закупка, периодичность и оформление поставок. Зеленский будет на этом настаивать", - сказал Морозов.

видео дня

При этом Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.

"Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно", - отметил Морозов.

По его словам, при всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя.

"Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - добавил Морозов.

Кстати, Зеленский уже анонсировал свой визит в Вашингтон, где встретится с Трампом. Этот визит состоится в понедельник, 18 августа.

Смотрите видеоинтервью с Александром Морозовым:

Переговоры на Аляске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже. Президенты заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Другие новости:

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Александр Морозов Переговоры на Аляске
"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

22:12Украина
Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

20:11Украина
Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

19:10Мир
Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историю

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историю

