Встреча Зеленского с Трампом: эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеров

Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.

Что сказал Александр Морозов:

Зеленский изложит Трампу позицию Украины

Трамп должен объяснить, как он видит содержание встречи с Путиным втроем

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в США, чтобы убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут переговоры об окончании войны с РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Я думаю, это логично: Зеленский поедет, чтобы прежде всего убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут воображаемые переговоры об урегулировании. Вопросы поставок во многом уже были согласованы примерно месяц назад: как будет происходить закупка, периодичность и оформление поставок. Зеленский будет на этом настаивать", - сказал Морозов. видео дня

При этом Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.

"Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно", - отметил Морозов.

По его словам, при всей симпатии к Соединенным Штатам и желании сотрудничать, любой президент Украины на его месте мог бы сказать только одно: этого сделать нельзя.

"Таким образом, если мы хотим трехстороннюю встречу, необходимо четко определить ее содержание, но без вопросов о фактической капитуляции Украины", - добавил Морозов.

Кстати, Зеленский уже анонсировал свой визит в Вашингтон, где встретится с Трампом. Этот визит состоится в понедельник, 18 августа.

Смотрите видеоинтервью с Александром Морозовым:

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

