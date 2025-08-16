Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

Главное:
- Зеленский отверг предложение российского диктатора Путина
- Трамп сообщил требование Путина об уступке РФ всего Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о передаче РФ всей территории Донецкой и Луганской областей в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.
Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения, после саммита на Аляске, в ходе разговора с Зеленским президент США Дональд Трамп сообщил о том, что российский лидер предлагал заморозить большую часть линии фронта, если силы Киева уступят весь Донбасс, передает Reuters.
"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", - говорится в сообщении.
По данным журналистов, Трамп также заявил, что согласился с Путиным в том, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и её европейские союзники.
Отмечается, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник. Источник сообщил, что европейские лидеры также были приглашены на переговоры в понедельник.
По информации источника, шаги американского президента США были холодно восприняты в Европе.
При этом во время телефонного разговора Трамп не упоминал о введении дополнительных санкций или экономическом давлении на Россию. Но европейские лидеры подчеркнули, что они будут продолжать санкции и экономическое давление на РФ, пока не прекратятся убийства, сказал один из чиновников, резюмирует Reuters.
Саммит на Аляске: мнение эксперта
Президент США Дональд Трамп организовал встречу на Аляске таким образом, что она фактически воспринимается как победа российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразил в интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и глава Института свободной России Александр Морозов.
По его словам, сам формат переговоров — встреча с Трампом на территории Аляски и в окружении представителей Путина — будет интерпретирован как еще одно подтверждение "политического мастерства" российского президента.
Переговоры на Аляске - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже. Президенты заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.
Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.
