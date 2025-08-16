Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

Дональд Трамп заявил, что согласился с Владимиром Путиным, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня.

https://glavred.info/ukraine/ustupka-rf-vsego-donbassa-v-reuters-uznali-otvet-zelenskogo-na-shantazh-putina-10690346.html Ссылка скопирована

Стала известна реакция Владимира Зеленского на шантаж РФ / Коллаж Главред, фото Белый дом, Офис президента Украины

Главное:

Зеленский отверг предложение российского диктатора Путина

Трамп сообщил требование Путина об уступке РФ всего Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о передаче РФ всей территории Донецкой и Луганской областей в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения, после саммита на Аляске, в ходе разговора с Зеленским президент США Дональд Трамп сообщил о том, что российский лидер предлагал заморозить большую часть линии фронта, если силы Киева уступят весь Донбасс, передает Reuters.

видео дня

"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, Трамп также заявил, что согласился с Путиным в том, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и её европейские союзники.

Отмечается, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник. Источник сообщил, что европейские лидеры также были приглашены на переговоры в понедельник.

По информации источника, шаги американского президента США были холодно восприняты в Европе.

При этом во время телефонного разговора Трамп не упоминал о введении дополнительных санкций или экономическом давлении на Россию. Но европейские лидеры подчеркнули, что они будут продолжать санкции и экономическое давление на РФ, пока не прекратятся убийства, сказал один из чиновников, резюмирует Reuters.

Саммит на Аляске: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп организовал встречу на Аляске таким образом, что она фактически воспринимается как победа российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразил в интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и глава Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, сам формат переговоров — встреча с Трампом на территории Аляски и в окружении представителей Путина — будет интерпретирован как еще одно подтверждение "политического мастерства" российского президента.

Переговоры на Аляске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже. Президенты заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Другие новости:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред