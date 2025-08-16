'Это большая проблема': философ сказал, как будет действовать Путин после Аляски

Морозов считает, что лидер Кремля продолжит маневрировать в отношениях с Трампом.

Путин будет играть в игру, пока Трамп не "сорвется с крючка" / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Саммит на Аляске - это подарок Путину

Лидер Кремля не планирует заканчивать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп создал ситуацию на Аляске, при которой встреча фактически не может трактоваться иначе, как триумф российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

По его словам, встреча Путина с Трампом на Аляске, в окружении российского диктатора, будет воспринята как очередное доказательство его "политического гения".

Морозов считает, что после саммита Путин продолжит маневрировать в отношениях с Трампом. В частности, лидер Кремля будет говорить о "необходимом следующем этапе переговоров", выдавать за перспективу стамбульский процесс, на который ссылается и сам Трамп.

"Хотя на самом деле, за исключением гуманитарного трека, ни военный, ни политический трек этих переговоров никуда не ведут. Но Путин будет играть в эту игру, пока Трамп не "сорвется с крючка"", - сказал политический философ.

Морозов подчеркнул, что сейчас отсутствуют какие-либо признаки того, что Путин планирует завершить войну против Украины.

"Непонятно, когда завершится активная фаза российского наступления - она явно продолжается. Многие считают, что она остановится осенью и нужно время для подготовки следующего этапа. Но все, что демонстрирует Путин своими решениями внутри страны, свидетельствует о том, что он собирается вести войну и в 2026 году - нет никаких оснований пока, чтобы Путин собирался прекратить войну", - подчеркнул Морозов.

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

