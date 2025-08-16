Сначала должно быть прекращение огня: в ОП сказали, почему не согласны с Трампом

Трамп предлагает мирные переговоры без прекращения огня.

https://glavred.info/ukraine/snachala-dolzhno-byt-prekrashchenie-ognya-v-op-skazali-pochemu-ne-soglasny-s-trampom-10690313.html Ссылка скопирована

Трамп предлагает мирные переговоры без прекращения огня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sergii_leshchenko, скриншот

Кратко:

Переговоры до прекращения огня создают большие риски шантажа для Украины

Лещенко пояснил, что сначала необходимо прекратить огонь

Украина не согласна с видением президента США Дональда Трампа относительно завершения войны. Киев настаивает, что сначала должно быть прекращение огня, а затем дальнейший переговорный процесс. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что переговоры до прекращения огня создают большие риски шантажа для Украины.

"Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что если мы ведем переговоры до прекращения огня - это создает большие риски шантажа для Украины. Потому что если есть прекращение огня - открывается пространство для дипломатии", - сказал Лещенко.

Советник главы ОП пояснил, что сначала необходимо прекратить огонь, чтобы начать предметные переговоры. Переговоры нельзя вести параллельно с боями на фронте.

"Бои сегодня одни, завтра - другие. И это может иметь серьезные последствия просто из-за очень кратковременных изменений на поле боя, которые есть в ту или иную сторону", - добавил Лещенко.

В The New York Times указывают, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Между тем журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе.

Позже советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

Как сообщал Главред, сам Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ

Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

