США предлагают Украине гарантии по аналогу "5 статьи НАТО" – СМИ

Виталий Кирсанов
16 августа 2025, 15:25
С американской стороны было озвучено предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно вероятных гарантий безопасности.
США предлагают Украине гарантии по аналогу "5 статьи НАТО" / коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины

Кратко:

  • Трамп поднял вопрос гарантий для Украины на встрече с Путиным на Аляске
  • Путин одобрил эту идею

США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос на встрече с диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже. Путин одобрил эту идею.

С американской стороны было озвучено предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно вероятных гарантий безопасности, которые может поддержать Вашингтон.

По словам источника, одной из таких гарантий могут стать обязательства, похожая на "5 статью договора о НАТО", но эта гарантия не будет предоставляться непосредственно от НАТО.

Как утверждает источник, похожая по содержанию на "5 статью НАТО" гарантия, но без вовлеченности Альянса, якобы была "согласована с Путиным".

В то же время, как сообщает CNN, европейские лидеры и Трамп обсуждали гарантии безопасности, которые поддержат США для Украины.

Европейский чиновник сообщил, что если будет достигнуто соглашение о мире, США и европейцы поддержат гарантии безопасности "типа 5 статьи", но без участия НАТО.

Как известно, 5 статья договора о НАТО предусматривает коллективную оборону для каждого члена, если кто-то подвергнется нападению.

Предлагаемые гарантии похожи на "Будапештский меморандум-2" - Максим Бужанский

Гарантии безопасности Украине, аналогичные "5 статье НАТО", не дадут Украине реальной защиты, а будут похожи на "Будапештский меморандум-2". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал Максим Бужанский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

"5-я статья Устава НАТО, аналог которой начали обсуждать в качестве гарантий Украине, - это о том, что в случае нападения на страну Альянса остальные страны обязаны оказать ей помощь. Военную, политическую, экономическую и т. д. Но каждая страна сама решает, какую именно", - написал он.

Бужанский добавил, что помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство из числа членов Альянса самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является "восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона".

"Это ни о чем, Будапештский меморандум-2. Проще и безопаснее признать, что никаких гарантий не существует в принципе, и рассчитывать только на себя, а любая помощь - дополнительный бонус", - отметил парламентарий.

Чем закончился саммит на Аляске - последние новости

В The New York Times указывают, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Между тем журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе.

Позже советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

Как сообщал Главред, сам Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ

