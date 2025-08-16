Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже – Axios

Зеленский и Трамп заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО.

Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офыс президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия

По словам Путина, РФ достигла значительного прогресса на передовой

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что президенты, возможно, будут иметь "сложную" встречу в Белом доме.

Известно, что Зеленский и Трамп заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО. По информации источника издания, разговор, который длился более полутора часов, "был нелегким".

В Axios рассказали, что Трамп звонил Зеленскому с борта самолета Air Force One, возвращаясь в Вашингтон из Аляски. В разговоре также участвовали госсекретарь Марко Рубио и посланник Белого дома Стив Уиткофф, которые присутствовали на встрече Трампа и Путина.

Политики разговаривали с Зеленским в течение часа, а после этого к разговору присоединились лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии.

По информации источника, Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия, а планирует достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении войны.

"Трамп сказал во время телефонного разговора, что, по его мнению, быстрое мирное соглашение лучше перемирия", - добавил источник.

Поэтому такая позиция противоречит подходу, который Трамп изначально поддерживал. В то же время Зеленский отмечал, что перед переговорами сначала должно состояться перемирие.

Кроме того, президент США сказал украинскому лидеру, что Путин заверил его, что РФ достигла значительного прогресса на передовой, поэтому, если он захочет, то сможет захватить всю Донецкую область и другие регионы, где ведутся боевые действия.

Однако, как сообщил источник, Зеленский сказал Трампу, что Путин неправильно представляет ситуацию на фронте.

"Сложилось впечатление, что в обмен на территорию Путин готов закончить войну и обязаться не пытаться оккупировать другие районы Украины и не нападать на другие страны", - добавил источник.

Чем закончился саммит на Аляске - последние новости

В The New York Times указывают, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Как сообщал Главред, сам Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ

Украина не согласна с видением президента США Дональда Трампа относительно завершения войны. Киев настаивает, что сначала должно быть прекращение огня, а затем дальнейший переговорный процесс. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

