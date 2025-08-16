Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

Зеленский подчеркнул, что территориальная целостность не может обсуждаться без Украины.

Зеленский призвал Трампа усилить санкции против России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное:

Украинский лидер очертил ключевые условия мира

Зеленский призвал Трампа ввести против РФ санкции, если Путин откажется от трехсторонней встречи

Появилась реакция европейских лидеров на саммит на Аляске

В субботу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами. Европа готова и в дальнейшем поддерживать Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер очертил ключевые условия мира.

"Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор содержатся в неволе, их всех надо вернуть домой. Надо сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация", - сказал Зеленский.

Президент Украины призвал Трампа усилить санкции против России, если не будет трехсторонней встречи или если Путин будет уклоняться от честного окончания войны.

"Санкции - это действенный инструмент. Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность с участием как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", - добавил глава страны.

Зеленский также поблагодарил партнеров и отметил, что 16 августа появилось важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет украинскую позицию.

"Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", - резюмировал Зеленский.

Как в Европе отреагировали на встречу Трампа и Путина

Европейские лидеры и высокопоставленные чиновники ЕС обнародовали совместное заявление после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Они готовы способствовать проведению трехстороннего саммита.

Заявление сделали:

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

канцлер Германии Фридрих Мерц;

премьер-министр Беритании Кир Стармер;

президент Финляндии Александер Стубб;

премьер-министр Польши Дональд Туск;

президент Европейского Совета Антониу Кошта;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главное из заявления европейских лидеров:

Страны ЕС готовы сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы. Украина должна иметь неизменные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО. Украина сама будет принимать решения относительно своей территории. Международные границы не должны меняться силой. Европа в дальнейшем будет поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.

Аляска / Инфографика: Главред

Трехсторонняя встреча - новости по теме

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что война в Украине может закончиться до Рождества, при условии, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писал Главред, сегодня днем Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Белый дом, в Овальный кабинет в понедельник.

"Если все получится, мы потом организуем встречу с президентом Путиным", - отметил американский лидер.

Читайте также:

