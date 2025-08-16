Укр
Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

Даяна Швец
16 августа 2025, 08:49обновлено 16 августа, 09:26
К сожалению, в день саммита Россия продолжала наносить удары по украинским городам, напоминают аналитики.
Основные тезисы ISW:

  • Путин после встречи с Трампом не изменил риторику по войне в Украине
  • Кремль продолжает продвигать старые нарративы о "корнях" Украины и России

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом, состоявшейся в пятницу на Аляске, не изменил своей риторики относительно войны, которую он начал против Украины и которую называет "СВО". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин вновь заявил о "необходимости устранения первопричин" конфликта, под которыми Кремль традиционно понимает расширение НАТО на восток и якобы притеснения русскоязычного населения в Украине.

Кроме того, он возложил вину на страны Европы, обвинив их в попытках сорвать переговорный процесс.

В ISW подчеркнули, что такие заявления являются типичными для Кремля, ведь именно ими Москва пытается оправдать вторжение и ослабить поддержку Украины со стороны США и европейских союзников.

"На совместной пресс-конференции с Трампом Путин не сказал ничего, что указывало бы на готовность к компромиссу или отказ от военных целей. Он повторил те же формулировки, которые использует еще с 2021 года для объяснения российской агрессии против Украины", - отмечается в отчете.

Аналитики отметили, что Путин продолжает отвергать идею полного украинского суверенитета и не демонстрирует заинтересованности в настоящих мирных переговорах.

"Путин использовал совместную пресс-конференцию после саммита на Аляске 15 августа, чтобы снова поднять старый нарратив Кремля об "общих корнях" России и Украины и назвал украинцев "братским народом", - считают в ISW.

Эксперты вспомнили его известную статью "Об историческом единстве русских и украинцев" (2021 год) и провели параллель с высказываниями, сделанными на встрече с Трампом.

В отчете отмечается: "Сходство между заявлениями Путина на пресс-конференции 15 августа и его предыдущими высказываниями свидетельствует, что он до сих пор убежден: существование Украины как государства и ее территориальная целостность зависят от ее союза с Россией".

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

К тому же, во время саммита Россия не прекратила обстрелы Украины. За несколько часов до встречи были осуществлены новые атаки дронами и ракетами, которые привели к гибели мирных жителей и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Напомним, что 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главред уже раскрыл первые детали о том, что говорили об Украине и о чем договорились.

Financial Times отметил, что Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным. Киев все еще ждет обещанного телефонного звонка от Трампа, но его до сих пор не было.

Более того, как оказалось, жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, передала письмо Владимиру Путину. На встрече на Аляске Трамп лично вручил Путину письменное известие, где, среди прочего, говорилось о похищении украинских детей Россией.

Больше важных новостей о встрече на Аляске:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины Трамп новости Путин новости война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны Переговоры на Аляске
