ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

Украинские военные за последние дни освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и продвинулись на километр в Сумской области, нанеся потери врагу.

ВСУ зачистили 6 населенных пунктов и продвинулись почти на километр / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

О чем говорится в материале:

Украинские военные зачистили 6 населенных пунктов в Донецкой области

На этой неделе Силы обороны зачистили Покровск от вражеских ДРГ

На Северо-Слобожанском направлении удалось продвинуться почти на километр

Украинским военным удалось зачистить от врага шесть населенных пунктов в Донецкой области и продвинуться за сутки почти на километр в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, в период с 4 по 16 августа подразделения Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", провели успешные операции в Донецкой области и зачистили от врага населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец в Донецкой области.

В результате активных действий противник понес значительные потери - только безвозвратные составляют 910 человек, еще 335 получили ранения, а 37 попали в плен.

Также уничтожено и повреждено 8 танков, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы автомобильной и мототехники, одну реактивную систему залпового огня, 18 пушек и 91 беспилотник различных типов. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия в районе города Доброполье Донецкой области.

"Оккупанты продолжают сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих", - говорится в заметке.

Также на этой неделе военные 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск совместно с подразделениями поддержки провели зачистку Покровска от вражеских диверсионных групп и одиночных оккупантов.

"За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1000 метров", - резюмируют в Генштабе.

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении - есть ли угроза выхода ВСУ из города

Как писал Главред, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, ведь против украинских войск там сосредоточена значительная группировка армии РФ. Дальнейшая оборона города напрямую зависит от военной целесообразности и сохранения личного состава, подчеркнул руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, ключевым фактором является соотношение потерь. Если оборонительные позиции, в частности в районе Покровска, позволяют наносить врагу потери в несколько раз больше, чем несет Украина, их следует удерживать. Однако когда рубеж теряет стратегическую ценность, держать его только из символических соображений нет смысла.

Покровск / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 августа президент Владимир Зеленский получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, согласно которому Россия не демонстрирует намерений завершать войну, а наоборот - готовит новые наступательные действия.

Тем временем бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" успешно провели операцию в Донецкой области и восстановили контроль над селами Грузское и Веселое возле Доброполья, где ранее произошел прорыв российских сил.

Кроме того, подразделения 1-го корпуса НГУ "АЗОВ" во взаимодействии с другими силами в течение последних трех суток остановили продвижение оккупантов на Покровском направлении.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

