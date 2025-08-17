Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

Украина запустила персональные и специальные экономический санкции против агрессора России и Китая.

Зеленский ввел санкции против поставщиков комплектующих для российских дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Главное:

Украина запустила санкции против России и Китая

Под удар попали компании, работающие на российские беспилотные системы

Санкции должны повлиять на способность РФ применять дроны на поле боя

Украина применила санкции против компаний и организаций из России и Китая, которые принимают участие в развитии российских беспилотных технологий, включающих использование искусственного интеллекта. Это ограничения стратегического значения, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в производстве ударных дронов, способных наносить серьезные потери на поле боя.

Что известно о новых санкциях против России и Китая

На сайте главы государства сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №599/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 августа, направленное на применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Как сообщает РБК-Украина, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, комментируя новые ограничения, отметил, что они направлены на компании и организации, которые задействованы в развитии технологий БПЛА в России с использованием искусственного интеллекта.

По словам чиновника, у санкций стратегическое значение, веди они ограничивают ключевые цепи в производстве ударных дронов, которые способны наносить значительные потери на поле боя.

Какие компании попали под ограничения

Прогматик – компания, которая производит малогабаритные FPV-камикадзе Микроб 10, с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели

Умные птицы – компания, выпускающая БПЛА Сорока с боевой нагрузкой до 3,5 кг. Беспилотник оснащен оптической системой удержания цели и способен обходить зоны радиотени и помехи РЭБ.

Какие компании Китая попали под санкции

Речь идет о юридических лицах, которые поставляют россиянам комплектующие для дронов:

Dongguan Standard Trading Co.

Zhejiang Lianxing Machinery Co.

Гуанчжоу Бенцюань Импорт & Экспорт

Шэньчжэнь Sky Bow Navigation Technology

Харбин Bin-Au Technology Development

Topscom Precision Industry

В частности, они занимаются поставками микросхем, камер, двигателей, транзисторов, резисторов, резонаторов, навигационных приемников и маршрутизаторов для БПЛА.

Санкции против центров искусственного интеллекта и беспилотных систем

Кроме того, под санкции попали следующие компании:

Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб" - компания, которая разрабатывает и тренирует ИИ-модели для дронов, которые помогают им самостоятельно ориентироваться на местности и сопровождать цели.

Центр беспилотных систем и технологий – центр, который занимается развитием инноваций в сфере беспилотных систем.

Цель новых санкций

Владислав Власюк подчеркнул, что цель ограничений – уменьшить способность России применять автономные ударные дроны на поле боя. Санкции должны сдерживать развитие технологий, направленные на значительный ущерб, и подчеркивать важность координации на международном уровне вопроса контроля за развитием высокотехнологичного оружия.

Что известно о дронах Шахед / Инфографика: Главред

О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Рух ЧЕСНО".

