Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

Названы два сценария завершения войны России против Украины - от сохранения суверенитета в пределах сокращенных границ до риска полной потери независимости.

Как завершится война и с чем останется Украина / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Генштаб ВСУ

О чем говорится в материале The Wall Street Journal:

Существует два возможных сценария окончания войны против Украины

Один из них станет историческим провалом для Путина

Украина может либо сохранить суверенитет в пределах сокращенных границ, или же потерять и территории, и независимость, оказавшись снова под влиянием Кремля. Об этом пишет The Wall Street Journal рассматривая два возможных варианта окончания войны России против Украины, передает ТСН.

Как может закончиться война России против Украины - лучший сценарий

Наиболее благоприятным для Киева и его союзников в Европе может стать вариант, когда Россия останется только с уже оккупированными территориями, хотя Кремль добивается контроля над всем Донбассом. В то же время ключевым вопросом остается будущее остальных 80% территории Украины.

"Европейские лидеры надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности Украины, и в последние дни их вдохновляет открытость Трампа к этому вопросу. Однако возможная роль США в этом вопросе остается неясной", - отмечают журналисты.

Такое развитие событий напоминало бы завершение Корейской войны 1953 года, когда полуостров разделили, а Южная Корея попала под международную защиту.

Для Путина же подобный результат стал бы символом серьезного исторического поражения.

Наибольшая опасность для Украины - второй сценарий

СМИ отмечают, что самая серьезная угроза для Украины заключается не только в возможной потере восточных и южных территорий. Остальная страна может оказаться неспособной выдержать новое, третье по счету, вторжение России после нападений 2014 и 2022 годов. В такой ситуации Киев может оказаться под давлением и вынужден учитывать требования Москвы относительно внутренней политики и внешнего курса.

"Такой результат превратит уцелевшую Украину в российский протекторат, что будет равнозначно капитуляции для страны, которая стремится укрепить свою демократию и интегрироваться с Европой. Именно этого украинцы пытаются не допустить", - констатировали журналисты.

Когда может закончиться война России против Украины

Как писал Главред, экономист и бывший член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран высказался относительно того, сколько еще Россия способна вести войну.

Он отметил, что ресурсов у страны-агрессора хватит ориентировочно до конца года, поскольку там считают, что уже накопили достаточно ракет и другого вооружения. В то же время интенсивность боевых действий меняется, а украинские спецслужбы - ГУР, СБУ и другие подразделения - регулярно проводят результативные операции.

"Поэтому чем эффективнее будут такие операции в тылу врага по уничтожению военных объектов, тем быстрее у них закончатся средства и тем быстрее они пойдут на более приемлемые для Украины условия", - говорит он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, условия, которые Кремль пытается навязать через переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, предусматривают серьезные уступки от Украины. Среди них - полный вывод войск из Донбасса, предоставление русскому языку официального статуса, отказ от вступления в НАТО и другие требования Москвы. Как пишет Reuters, эта информация основывается на консультациях между лидерами США, Европы и Украины, поэтому может не отражать всей полной картины.

В то же время Дональд Трамп заявил европейским партнерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности со стороны США. Такая позиция стала ощутимым изменением его риторики относительно роли Вашингтона в завершении войны. После переговоров Трамп выглядел истощенным и раздраженным поведением Путина, подчеркнув, что работал без отдыха почти сутки.

Европейские страны еще определяются, присоединиться ли их лидеры к запланированной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. В Германии уже отметили, что значительная часть европейских политиков готова поехать в США, если будет принято соответствующее решение.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

