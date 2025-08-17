Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

Юрий Берендий
17 августа 2025, 11:50
413
Названы два сценария завершения войны России против Украины - от сохранения суверенитета в пределах сокращенных границ до риска полной потери независимости.
Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария
Как завершится война и с чем останется Украина / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Генштаб ВСУ

О чем говорится в материале The Wall Street Journal:

  • Существует два возможных сценария окончания войны против Украины
  • Один из них станет историческим провалом для Путина

Украина может либо сохранить суверенитет в пределах сокращенных границ, или же потерять и территории, и независимость, оказавшись снова под влиянием Кремля. Об этом пишет The Wall Street Journal рассматривая два возможных варианта окончания войны России против Украины, передает ТСН.

Как может закончиться война России против Украины - лучший сценарий

Наиболее благоприятным для Киева и его союзников в Европе может стать вариант, когда Россия останется только с уже оккупированными территориями, хотя Кремль добивается контроля над всем Донбассом. В то же время ключевым вопросом остается будущее остальных 80% территории Украины.

видео дня

"Европейские лидеры надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности Украины, и в последние дни их вдохновляет открытость Трампа к этому вопросу. Однако возможная роль США в этом вопросе остается неясной", - отмечают журналисты.

Такое развитие событий напоминало бы завершение Корейской войны 1953 года, когда полуостров разделили, а Южная Корея попала под международную защиту.

Для Путина же подобный результат стал бы символом серьезного исторического поражения.

Наибольшая опасность для Украины - второй сценарий

СМИ отмечают, что самая серьезная угроза для Украины заключается не только в возможной потере восточных и южных территорий. Остальная страна может оказаться неспособной выдержать новое, третье по счету, вторжение России после нападений 2014 и 2022 годов. В такой ситуации Киев может оказаться под давлением и вынужден учитывать требования Москвы относительно внутренней политики и внешнего курса.

"Такой результат превратит уцелевшую Украину в российский протекторат, что будет равнозначно капитуляции для страны, которая стремится укрепить свою демократию и интегрироваться с Европой. Именно этого украинцы пытаются не допустить", - констатировали журналисты.

Когда может закончиться война России против Украины

Как писал Главред, экономист и бывший член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран высказался относительно того, сколько еще Россия способна вести войну.

Он отметил, что ресурсов у страны-агрессора хватит ориентировочно до конца года, поскольку там считают, что уже накопили достаточно ракет и другого вооружения. В то же время интенсивность боевых действий меняется, а украинские спецслужбы - ГУР, СБУ и другие подразделения - регулярно проводят результативные операции.

"Поэтому чем эффективнее будут такие операции в тылу врага по уничтожению военных объектов, тем быстрее у них закончатся средства и тем быстрее они пойдут на более приемлемые для Украины условия", - говорит он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, условия, которые Кремль пытается навязать через переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, предусматривают серьезные уступки от Украины. Среди них - полный вывод войск из Донбасса, предоставление русскому языку официального статуса, отказ от вступления в НАТО и другие требования Москвы. Как пишет Reuters, эта информация основывается на консультациях между лидерами США, Европы и Украины, поэтому может не отражать всей полной картины.

В то же время Дональд Трамп заявил европейским партнерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности со стороны США. Такая позиция стала ощутимым изменением его риторики относительно роли Вашингтона в завершении войны. После переговоров Трамп выглядел истощенным и раздраженным поведением Путина, подчеркнув, что работал без отдыха почти сутки.

Европейские страны еще определяются, присоединиться ли их лидеры к запланированной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. В Германии уже отметили, что значительная часть европейских политиков готова поехать в США, если будет принято соответствующее решение.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в Мелитополе

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в Мелитополе

13:20Фронт
Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

13:19Война
Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:38Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Последние новости

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

Реклама
12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

04:14

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

03:30

Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственностиВидео

01:30

Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

16 августа, суббота
23:20

Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

23:01

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

22:27

В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

22:12

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

21:10

Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективноВидео

20:46

Встреча Зеленского с Трампом: эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеровВидео

20:11

Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

19:36

Оккупанты заставляют учителей "выявлять преступников" среди детей – ЦНС

19:10

Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

18:56

"Это большая проблема": философ сказал, как будет действовать Путин после Аляски

Реклама
18:20

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

18:11

Шок и полное фиаско Трампа: назван главный провал саммита на Аляске

18:04

Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже – Axios

17:53

При какой температуре летом стирать постельное белье: ответ знают единицы

17:40

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

17:16

"Враг вытеснил наши подразделения": в ВСУ сообщили о продвижении РФ на востоке

16:58

Леся Никитюк в едва заметном бикини показала форму после родов

16:57

Сначала должно быть прекращение огня: в ОП сказали, почему не согласны с Трампом

16:42

Град, грозы и ветер: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

16:15

Путин выдвинул наглое требование: СМИ узнали детали переговоров с Трампом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять