'Зона сплошного поражения': ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия.

Главное:

Продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км

Активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки

Украинским подразделениям удалось продвинуться на Северо-Слобожанском направлении в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия для уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км", - сказано в сообщении.

В целях недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.

В частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области, добавили в Генштабе.

Ситуация на Сумщине: анализ эксперта

Российские оккупационные войска не достигают поставленных целей на Сумском направлении, сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что украинские силы обороны сумели эффективно приостановить наступление противника, воспользовавшись моментом, когда российские войска оказались в уязвимом положении. Благодаря успешным контратакам Вооружённые силы Украины наносят врагу ощутимые потери.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

