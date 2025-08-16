Укр
"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

Алексей Тесля
16 августа 2025, 22:12
На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия.
ВСУ потеснили врага / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ

Главное:

  • Продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км
  • Активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки

Украинским подразделениям удалось продвинуться на Северо-Слобожанском направлении в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия для уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км", - сказано в сообщении.

В целях недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.

В частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области, добавили в Генштабе.

Ситуация на Сумщине: анализ эксперта

Российские оккупационные войска не достигают поставленных целей на Сумском направлении, сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что украинские силы обороны сумели эффективно приостановить наступление противника, воспользовавшись моментом, когда российские войска оказались в уязвимом положении. Благодаря успешным контратакам Вооружённые силы Украины наносят врагу ощутимые потери.

Ранее в ВСУ сообщили о продвижении РФ на востоке. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Напомним, ранее в ВСУ назвали две главные причины прорыва РФ. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Сумская область Генштаб ВСУ война России и Украины
