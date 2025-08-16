'Зона сплошного поражения': ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

Главное:
- Продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км
- Активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки
Украинским подразделениям удалось продвинуться на Северо-Слобожанском направлении в Сумской области.
Об этом говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия для уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов. На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км", - сказано в сообщении.
В целях недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.
В частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области, добавили в Генштабе.
Ситуация на Сумщине: анализ эксперта
Российские оккупационные войска не достигают поставленных целей на Сумском направлении, сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Он отметил, что украинские силы обороны сумели эффективно приостановить наступление противника, воспользовавшись моментом, когда российские войска оказались в уязвимом положении. Благодаря успешным контратакам Вооружённые силы Украины наносят врагу ощутимые потери.
