Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

На картах отмечают направление движения россиян, пояснил Виктор Трегубов.

ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

Россиянам удалось продвинуться возле Доброполья на Покровском направлении

Причиной продвижения РФ стала нехватка личного состава в украинских подразделениях

Небольшие группы оккупантов, которым удалось продвинуться возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу.

"Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян", - пояснил представитель ВСУ.

По его словам, причиной продвижения врага стала нехватка личного состава в украинских подразделениях. Он отметил, что там не было танков, лишь несколько малых пехотных групп.

/ Инфографика: Главред

Трегубов отметил, что они просочились мимо украинских позиций

"Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить", - добавил Трегубов.

Генерал о тяжелой ситуации на Донбассе

Генерал-лейтенант, ранее занимавший пост заместителя начальника Генштаба ВСУ, Игорь Романенко сообщил, что Россия стянула на Покровском направлении свыше 110 тысяч военнослужащих — значительный людской ресурс, обеспечивающий продвижение захватчиков.

Он также отметил, что российская сторона наращивает запас беспилотников и направила на фронт дополнительных операторов для их эффективного применения.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

