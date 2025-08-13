ВСУ перебили нефтяную 'артерию' РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, взорвав топливную инфраструктуру врага.

"Сердце" нефтеснабжения РФ в огне / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

В Генштабе подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России

На месте удара зафиксирован пожар

Станция прокачивает в год 60 млн. тонн нефтепродуктов

Силы обороны Украины в ночь на 13 августа 2025 года атаковали и смогли поразить стратегическую цель на территории Брянской области России. Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции "Унеча", на месте удара масштабный пожар.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, в ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки МО Украины и другие составляющие Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских войск.

В Брянской области РФ была поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча", которая используется для обеспечения армии оккупантов.

На месте удара зафиксирован масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции, а также взрывы вблизи резервуарного парка и участка магистральных и подпорных насосов.

""Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн. тонн сырья. Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают действия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала РФ, в частности ее обеспечения горюче-смазочными материалами, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Удар по производству комплектующих для ракет РФ

Также, как ранее писал Главред, дроны СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки.

11 августа дальнобойные дроны СБУ атаковали производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ. Предприятие входит в российский военно-промышленный комплекс и выпускает гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и другие комплектующие, в том числе для ракет Х-32 и Х-101.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 августа в России зафиксировали серию атак беспилотников. Ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае, взрывы прозвучали и во временно оккупированном Крыму, сообщают росСМИ.

Днем ранее, 12 августа, беспилотники атаковали и Республику Татарстан, расположенную более чем в 1200 километрах от Украины.

По словам главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, подразделения службы стали одними из лидеров в использовании дальнобойных дронов для ударов по объектам в глубине территории РФ. С начала полномасштабного вторжения они уничтожили более 200 ключевых целей противника, среди которых военно-промышленные предприятия, логистические узлы, командные пункты, а также нефтедобывающие и перерабатывающие объекты, финансирующие российское Минобороны.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

