"Это был мегауспех": глава СБУ раскрыл детали уникальной спецоперации на Курщине

Руслан Иваненко
12 августа 2025, 22:55
Во время штурма на Курщине СБУ захватила в плен более ста российских военных.
Центр специальных операций "А" СБУ проводит уникальные дронно-штурмовые операции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, ssu.gov.ua

Кратко:

  • СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу РФ беспилотниками
  • Успешно проведены дронно-штурмовые операции на Курщине и других направлениях

Подразделения Службы безопасности Украины стали одними из ведущих в применении дальнобойных ударов беспилотными системами по целям в глубоком тылу России. За все время полномасштабного вторжения СБУ поразила более 200 важных объектов врага, среди которых военно-промышленные предприятия, логистические центры и командные пункты.

Также под ударами оказались нефтедобывающие и перерабатывающие мощности, финансирующие российское министерство обороны. Об этом сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости".

Заявление председателя СБУ Василия Малюка

"Мы прежде всего думаем, как правильно сработать в интересах фронта и поддержать солдата, который находится на передовой позиции. Мы уже поразили более 200 объектов РФ в их глубоком тылу: это военно-промышленный комплекс, логистика, командные пункты. Мы бьем также нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, которая питает их министерство обороны грязными рублями. Очень успешным в этом направлении является Центр специальных операций "А" СБУ", - отметил он.

Успешные операции: пример Торопца

Среди примеров удачных операций Малюк назвал удар по складу боеприпасов в Торопце, где была уничтожена половина запасов 120-мм мин врага - более 80 тысяч тонн. "Там было 160 тыс. тонн вражеских боеприпасов, половина всех запасов 120-й мины. Это был мегауспех! Мы сработали 120-ю дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны. Вообще здесь, как и во многих других вопросах, главное - наше единство. И когда объединяют усилия СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР, ССО, СВР, пограничники, то у нас получаются уникальные операции", - подчеркнул он.

Новейшая тактика

Кроме того, СБУ активно внедряет новейшую тактику - дронно-штурмовые операции. Одним из первых таких случаев стала спецоперация в Курской области, где во время штурма ротного опорного пункта было захвачено 102 российских военных и ликвидировано более 20.

Детали спецоперации в Курской области

"В прошлом году был штурм ротного опорного пункта в Курской области рядом с населенным пунктом Свердликово. Там находилось более ста военнослужащих РФ. Там были и ахматовцы, и офицеры, и другой довольно подготовленный вражеский личный состав. Сначала мы проводили дроновую подготовку. То есть, в каждое отверстие этого ротного опорного пункта залетали своими средствами. Мы также работали наземными роботизированными комплексами, а затем бойцы пошли на штурм малыми группами, над которыми также "висели" наши FPV. Как только была соответствующая угроза и огневой контакт, срочно туда уже били этими дронами", - рассказал Василий Малюк.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, в ночь на вторник, 12 августа, в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

О персоне: Василий Малюк

Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, глава Службы безопасности Украины. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

война в Украине СБУ новости Украины Василий Малюк Операция в Курской области
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

