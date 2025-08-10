Укр
Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState

Руслан Иваненко
10 августа 2025, 17:36
Российские диверсанты пытались незаметно прорваться в Покровск, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.
ВСУ, Армия РФ, Война, Фронт
Российские группы потеряли 80% личного состава из-за постоянных атак украинских беспилотников и боевых действий / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

О главном:

  • Российская ДРГ в составе 150 человек пыталась прорваться в Покровск
  • Большинство диверсантов погибли от украинских дронов, не дойдя до города
  • Операция провалилась, поскольку цель - создание паники - не была достигнута

В июле украинский город Покровск оказался в центре внимания из-за попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По информации мониторингового проекта DeepState, в операции участвовали около 150 российских диверсантов.

"По нашей информации для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Целью акции было создать панику и заставить подразделения (Сил обороны - ред.) бежать из города, как это было в Селидово", - сообщают в DeepState.

Маршрут диверсантов и методы действий

Диверсанты отправлялись из оккупированного с октября 2024 года города Селидово. Пройдя 14 км в течение 14 дней, группы добрались сначала до поселка Песчаное на юго-западной окраине Покровска, а затем - до улицы Защитников Украины в самом городе. За сутки российские диверсанты двигались примерно по 600 метров, стараясь оставаться незамеченными.

"Связь, вода и еда - обеспечивались сбросами с дронов. Поэтому между группами была хорошая координация и каждый знал о каждом. Использовали плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях. "Диверсанты" имели трекеры маршрутов, куда должны были бы двигаться", - объясняют в DeepState.

Потери диверсантов и последствия операции

Потери среди диверсантов были чрезвычайно высокими: примерно 120 из 150 погибли еще до выхода в Покровск, в основном от сбросов гранат с украинских дронов. 19 июля около 30 выживших смогли добраться до окраин города и начать диверсионные действия. В дальнейшем большинство из них были ликвидированы или сдались в плен, некоторые - буквально на этой неделе.

"Соответственно цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи - сомнительно. Больше выводов не будет. Выводы покажет время", - резюмируют в DeepState.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении Россия сосредоточила более 110 тысяч военных, что дает ей значительное преимущество для дальнейшего продвижения, - отмечает генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV.

По его словам, враг не только накопил значительные запасы дронов, но и перебрасывает дополнительных операторов для их эффективного использования. "Фактически в самом Покровске и в его окрестностях они уничтожают все, что движется. Ситуация в городе очень напряженная", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Ранее Главред писал, что ситуация вокруг Покровска остается напряженной. Если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Напомним что, страна-агрессор Россия на Покровском направлении собрала более 110 тысяч захватчиков. Значительное количество живой силы позволяет врагу продвигаться. Об этом рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV.

Кроме того, обстановка в районе Покровска стала одной из самых напряженных за весь последний год, сообщил в эфире представитель Объединенного стратегического командования "Днепр" майор Виктор Трегубов.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

