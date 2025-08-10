Укр
Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

Андрей Ганчук
10 августа 2025, 08:42обновлено 10 августа, 09:26
"Пояс крепостей" на севере Донецкой области служит сейчас защитным щитом как для Харькова, так и для Днепра.
Харьков, Путин
Если Украина отдаст России Донетчину, будет угроза наступления на Харьков или Днепр - аналитики / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Главное:

  • Север Донбасса за годы войны стал "поясом крепостей"
  • Выход из Донетчины – угроза для Харькова и Днепра

Если страна-оккупант Россия действительно получит контроль над всей территорией Донецкой области, Украина потеряет свою ключевую оборонительную линию на востоке страны, что откроет россиянам возможность для наступления на Харьков и Днепр. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

"Пояс крепостей" на Донбассе

В сводке ISW говорится, что Украина еще с 2014 года строила на севере Донбасса оборонительную линию, и теперь некоторые города и населенные пункты стали настоящей крепостью.

видео дня

"Пояс крепостей состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск. Линия имеет длину 50 километров", - отметили аналитики.

Более того, они акцентировали внимание на том, что россиянам не удалось захватить "пояс крепостей" даже в первые месяцы полномасштабного нападения. Только сейчас вражеские силы подошли к этой оборонительной линии с юга. Причем попытки растянуть "пояс крепостей" могут растянуться на несколько месяцев.

"Российские войска не смогли провести широкий охват украинского пояса крепостей в 2022 году, и такая операция через три с половиной года войны, вероятно, будет многолетней со значительными потерями личного состава и материальных средств", - добавили эксперты.

"Отправная точка" для наступления на Харьков и Днепр

В Институте также отмечают, что требование Путина "отдать" подконтрольную Киеву часть Донецкой области, которая является критически важной оборонительной позиции, выглядит как "предложение самоуничтожения".

В лучшем случае, Украине необходимо будет потратить огромные средства для построения новой оборонительной линии, причем уже на прилегающих к Донетчине территориях Харьковской и Днепропетровской областях. На открытой местности, которая гораздо хуже подходит для ведения оборонительных действий.

Кроме того, сомнительно, что РФ позволит Украине построить такую оборонительную линию. А выход оккупантов на север Донецкой области даст вражеским силам отправную точку для наступления в направлении Харькова и Днепра. И тогда, как полагают аналитики, у россиян не будет больших водных преград и плотной городской застройки, на пути к этим городам.

"Российские войска почти наверняка нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если мирное соглашение не будет включать надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности для Украины", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Что говорит эксперт

Украина в Донецкой области контролирует такие крупные агломерации, как Краматорск и Покровск, которые оккупанты пока не могут взять военным путем, отметил военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирев.

Он обратил внимание, что у вражеских сил нет значительных "успехов" в Харьковской и Херсонской областях.

"Кроме того, в Донецкой области мы контролируем такие крупные агломерации, как Краматорск и Покровск. Военным путем Россия взять их не сможет. Вспомним пример Бахмута - 9 месяцев боев и более 100 тысяч потерь. Часов Яр с населением всего 10 тысяч - и уже полтора года штурмуют, но безуспешно (несмотря на многочисленные заявления о тактических успехах). А с учетом того, что Краматорск, Славянск, Константиновка - это крупные промышленные города, то их захват в ближайшей перспективе невозможен. И россияне это прекрасно понимают. Именно поэтому они осуществляют давление на украинское руководство - как военное (до 200 боевых столкновений ежесуточно), так и дипломатическое и информационное. К сожалению, даже в некоторых украинских медиа появляются "вбросы" о возможных штурмах в Херсонской области, прорывах в Харьковской, или захвате Волчанска. Но на практике никакого стратегического успеха у врага нет. Фронт не посыпался", - добавил Снегирев.

Новый ультиматум Путина в адрес Украины – новости:

Как сообщал Главред, на днях журналисты Bloomberg написали, что глава РФ Владимир Путин, мол, требует полного вывода украинских войск из Донецкой области, а взамен он заморозит военные действия в Херсонской и Запорожской областях. По данным СМИ, это будет обсуждаться на личной встрече Трампа и Путина, которая состоится 15 августа.

Украина и Россия "должны обменяться территориями", считает президент США Дональд Трамп. По его словам, Зеленскому, мол, "следует что-то подписать" для завершения войны.

Украина не будет дарить свои земли оккупанту, подчеркнул президент Владимир Зеленский. Украина готова работать с Соединенными Штатами и Европой для достижения реального и длительного мира.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

