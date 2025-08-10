Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

Силы обороны Украины проводят контратаки на Купянском направлении.

ВСУ второй день подряд успешно контратаковали на Купянском направлении - ISW / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, DeepState

Кратко:

ВСУ второй день подряд контратакуют в районе Купянска

У ВСУ успехи к северу от Купянска

Есть определенные "успехи" и у врага

Силы обороны Украины второй день подряд проводят контратаки на Купянском направлении в Харьковской области. Бойцам удалось добиться успехов. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Что происходит на Купянском направлении

В сводке ISW говорится, что согласно кадрам геолокации, которые были опубликованы 8 августа, украинским войскам недавно удалось не только отбить атаки оккупантов, но и продвинуться к юго-западу от Кондрашовки (к северу от Купянска).

Кроме того, по данным аналитиков, бойцы недавно продвинулись к юго-западу от Радьковки, которая также расположена к северу от Купянска.

Что планируют оккупанты

В Институте считают, что российские войска недавно достигли продвижения к северо-западу и северу от Купянска. Они по-прежнему пытаются окружить и оккупировать город.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация в районе Купянска – новости по теме:

Как сообщал Главред, командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко ранее заявил, что оккупанты пытаются обойти Купянск с северо-западной окраины. Задача врага – заставить ВСУ покинуть город.

В Купянске из-за российский атак разрушено 95% инфраструктуры, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире телемарафона.

"В целом 95% города Купянск разрушено или повреждено. Все держим. Есть энергоснабжение там, где это возможно сделать. Есть газоснабжение. К сожалению, попаданием управляемой авиационной бомбы поврежден водопровод", - добавил чиновник.

Войска РФ "хотят" навести переправы через Оскол, чтобы получить возможность для окружения или штурма Купянска, отметил представитель ОТГ Харьков Павел Шамшин. Впрочем, украинская армия срывает такие "планы".

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

