РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

Кратко:
- Российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область ночью 10 августа
- Поврежден железнодорожный вокзал и инфраструктура в Синельниковском районе.
- Временная отмена и изменение маршрутов ряда поездов
В ночь на 10 августа российские беспилотники нанесли удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал один из крупных железнодорожных вокзалов региона, а наибольшие повреждения зафиксированы в Синельниковском районе. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Повреждения и последствия атаки
В результате ночной атаки в городе Синельниково произошло несколько пожаров.
"Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии", - отметил Сергей Лысак.
Также пострадали два частных дома. Под вражеским ударом оказались Васильковская и Межевская громады - там было повреждено административное здание и жилой дом местных жителей.
Реакция Укрзализныци и эвакуация
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что на Днепропетровщине россияне совершили очередной массированный налет на железнодорожный узел, в частности на вокзал. К счастью, работников вовремя эвакуировали, поэтому обошлось без жертв. По его словам, восстановительные работы начались уже с самого утра.
Изменения в работе железнодорожного транспорта
В "Укрзализныце" добавили, что из-за обстрела временно отменены некоторые поезда и изменены маршруты движения через станцию Синельниково-1.
В частности, временно отменены поезда:
- 6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный
- 6272 Синельниково-1 - Самойловка
- 6277 Самойловка - Днепр-Главный
- 6583 Синельниково-1 - Запорожье-2
- 6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный
- 6104 Синельниково-1 - Чаплино
- 6148 Чаплино - Демурино
- 6143 Демурино - Чаплино
- 6141 Чаплино - Днепр-Главный
- 7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный
- 6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1
- 6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2
- 6109 Демурино - Днепр-Главный
- 6110 Днепр-Главный - Чаплино
- 7401 Синельниково-1 - Днепр-Главный.
Некоторые поезда курсируют по измененным маршрутам. В частности, поезд №7202 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный объезжает станцию Синельниково, а поезд №6536 движется в Славгород-Южный вместо Самойловки.
О персоне: Сергей Лысак
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
