РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

Российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, вызвав повреждения железнодорожной инфраструктуры и домов.

Укрзализныця изменила маршруты поездов из-за обстрела Синельниково / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

Российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область ночью 10 августа

Поврежден железнодорожный вокзал и инфраструктура в Синельниковском районе.

Временная отмена и изменение маршрутов ряда поездов

В ночь на 10 августа российские беспилотники нанесли удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал один из крупных железнодорожных вокзалов региона, а наибольшие повреждения зафиксированы в Синельниковском районе. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Повреждения и последствия атаки

В результате ночной атаки в городе Синельниково произошло несколько пожаров.

"Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии", - отметил Сергей Лысак.

Также пострадали два частных дома. Под вражеским ударом оказались Васильковская и Межевская громады - там было повреждено административное здание и жилой дом местных жителей.

Реакция Укрзализныци и эвакуация

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что на Днепропетровщине россияне совершили очередной массированный налет на железнодорожный узел, в частности на вокзал. К счастью, работников вовремя эвакуировали, поэтому обошлось без жертв. По его словам, восстановительные работы начались уже с самого утра.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Изменения в работе железнодорожного транспорта

В "Укрзализныце" добавили, что из-за обстрела временно отменены некоторые поезда и изменены маршруты движения через станцию Синельниково-1.

В частности, временно отменены поезда:

6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный

6272 Синельниково-1 - Самойловка

6277 Самойловка - Днепр-Главный

6583 Синельниково-1 - Запорожье-2

6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный

6104 Синельниково-1 - Чаплино

6148 Чаплино - Демурино

6143 Демурино - Чаплино

6141 Чаплино - Днепр-Главный

7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный

6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1

6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2

6109 Демурино - Днепр-Главный

6110 Днепр-Главный - Чаплино

7401 Синельниково-1 - Днепр-Главный.

Некоторые поезда курсируют по измененным маршрутам. В частности, поезд №7202 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный объезжает станцию Синельниково, а поезд №6536 движется в Славгород-Южный вместо Самойловки.

Воздушные атаки РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.

По данным ВС ВСУ, РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.

Кроме того, в ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения.

О персоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

