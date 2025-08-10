Укр
Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

Руслан Иваненко
10 августа 2025, 08:48
Эксперты предупреждают, что исключение Зеленского из переговоров может стать катастрофой для Украины.
Трамп, Путин
Путин пытается использовать Трампа для раскола между США и европейскими союзниками Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Кратко:

  • Путин сменил тактику в переговорах с США
  • Трамп готов к территориальным соглашениям по Украине
  • Возможен раскол между США и Европой

В конце июля президент России Владимир Путин был близок к тому, чтобы потерять поддержку президента США Дональда Трампа - единственного западного лидера, который, вероятно, мог помочь ему реализовать план по Украине и разрушить систему европейской безопасности, сообщает The New York Times.

Трамп устал от переговоров и выдвинул ультиматумы

По данным издания, после месяцев безрезультатных попыток убедить Путина прекратить войну, Трамп устал от постоянных звонков и переговоров, начал выдвигать ультиматумы и даже наладил отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на конфликт в Белом доме в начале года.

"Не было понятно, сможет или захочет ли Трамп выполнить свои угрозы ввести жесткие тарифы против стран, которые покупают российскую нефть... Но срок, который Трамп дал Путину для прекращения войны, стремительно приближался", - отмечает NYT.

Путин меняет тактику и открывает переговоры о территориях

В ответ Путин изменил тактику и на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом создал впечатление, что Россия готова обсуждать территориальные договоренности. "Мы кое-что получим обратно, а кое-что поменяем местами. Будет обмен территориями на благо обеих сторон", - цитирует издание слова Трампа после переговоров.

По словам профессора российской политики в Королевском колледже Лондона Сэма Грина, "это была очень хорошая неделя для Путина... Он перевел процесс в русло, которое более-менее полностью отвечает его интересам".

Возможные сценарии дальнейшего развития

NYT отмечает, что один из сценариев предполагает выгодную сделку Путина с Трампом, которую США могут навязать Украине, или же отказ Зеленского ее принять - с риском потери американской поддержки. Другой вариант - продолжение нынешнего курса войны еще на 12-18 месяцев.

"Если удастся добиться, чтобы Трамп признал российские претензии на львиную долю захваченных территорий... это в долгосрочной перспективе вобьет клин между США и Европой", - считает Грин.

Стратегические цели Путина и угрозы для Украины

Аналитик Немецкого совета по международным отношениям Стефан Мейстер отмечает: "Для Путина это на самом деле о больших целях... Это формирует другую готовность нести расходы". По его мнению, для Украины будет катастрофой, если Зеленский не будет участвовать в решающих переговорах.

Эксперт предупреждает о рисках уступок Кремлю

Политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил критическое отношение к территориальным "хотелкам" России. По его словам, контроль над Запорожской и Херсонской областями может стать ключевой преградой в любых переговорах.

Также он обратил внимание, что на повестке дня, вероятно, будет стоять вопрос полного контроля над Донецкой областью.

Снегирев подчеркнул, что это может стать основным инструментом давления на Украину, в том числе и со стороны США. В настоящее время Украина контролирует около 33% территории Донецкой области, что включает большую часть промышленного потенциала и природных ресурсов региона.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - что известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп объявил о своей встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - сказал Трамп.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Трамп.

"Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине", - добавил американский президент.

Украина не допустит повторной оккупации своих территорий, нужен справедливый мир, сказал Владимир Зеленский.

"Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже второй раз получить территориальную добычу", - подчеркнул глава государства.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред






