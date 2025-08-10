"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

Что известно:
- В Великобритании состоялись консультации по миру
- Участие в консультациях приняли Ермак, Умеров, Джей ди Венс и другие
- Партнеры озвучили четкие позиции по миру
В Великобритании состоялись консультации представителей США, Украины и европейские партнеры Киева. Сторонам удалось достичь значительного прогресса. Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид на платформе Х.
"Американский чиновник говорит мне, что "сегодняшние многочасовые встречи привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа - прекратить войну в Украине - накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске", - написал журналист.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который принимал участие в этих консультациях, отметил максимально конструктивный подход. Партнеры озвучили четкие позиции:
- Украина должна быть за столом переговоров;
- уважение к суверенитету и непризнание оккупации;
- прекращение огня;
- линия фронта - не граница.
"Партнеры поддерживают нас не только словами - помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится. Хочу отдельно поблагодарить вице-президента США Джей Ди Вэнса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира", - отметил Ермак.
В составе украинской делегации также был секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Стороны обсудили вызовы безопасности и шаги, которые приблизят Украину к справедливому и прочному миру.
"Наша позиция четкая: длительный мир возможен только при условии полного уважения к суверенитету Украины, без признания оккупации и с полным прекращением агрессии против Украины", - отметил он.
Переговоры с РФ о мире - последние новости
Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.
Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.
Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.
