Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

Мелания Трамп заняла 10-е место среди самых влиятельных фигур в окружении президента США.

Главное:

Дипломаты обращают внимание на роль первой леди в формировании взглядов Трампа

Мелания уже не раз расходилась во взглядах с Трампом

Западные дипломаты и аналитики всё больше обращают внимание на роль первой леди США, Мелании Трамп, в формировании взглядов Дональда Трампа на ключевые внешнеполитические вопросы, включая и войну России против Украины.

По данным издания, британские чиновники пришли к выводу, что стоит уделять меньше усилий попыткам напрямую влиять на самого Трампа, и больше — выстраиванию контакта с его супругой, пишет The Guardian.

Считается, что именно Мелания обратила внимание мужа на недостоверность мирных инициатив со стороны Владимира Путина. Источники The Guardian подчёркивают, что президент США не просто упоминает Меланию в публичных выступлениях, но и уважительно относится к её мнению в частных разговорах. По её собственным словам, она регулярно даёт мужу советы — иногда он их принимает, иногда нет, и это, по её мнению, нормально.

Известно, что Мелания уже не раз расходилась во взглядах с Трампом, например, по вопросам COVID-19 и прав на аборты. По воспоминаниям очевидцев, она придерживается более либеральных взглядов и отстаивала право женщин на выбор. В качестве первой леди она сосредоточилась на помощи детям, в частности — сиротам и тем, кто подвергается угрозе онлайн-эксплуатации.

По данным опроса, проведённого в феврале 2025 года, Мелания заняла 10-е место среди самых влиятельных фигур в окружении президента Трампа.

Ранее Трамп называл супругу своим "лучшим социологом", и во время второго срока стал чаще подчеркивать её влияние на свои решения. Такое признание помогает президенту выстраивать более гибкую позицию и адаптироваться к запросам разных групп избирателей. Подобная ситуация уже имела место в 2018 году, когда Мелания публично выступила против политики разлучения детей мигрантов с родителями, заявив, что была "потрясена" этой практикой.

После начала полномасштабной войны в Украине Мелания, прервав долгое молчание, написала в соцсети X слова поддержки в адрес украинского народа — что, как отмечает The Guardian, контрастировало с её мужем, назвавшим вторжение Путина "гениальным". Хотя в посте Мелании не было прямого обвинения России, направление её сочувствия было ясно. В то же время, по словам Трампа, она якобы симпатизировала Путину после их короткой встречи на саммите в 2017 году.

В заключение, издание отмечает, что влияние Мелании на принятие решений в Белом доме остаётся неоднозначным. С одной стороны, её позиция даёт слабую надежду на сохранение внимания к гуманитарным вопросам. С другой — неясно, насколько она активно вовлечена в процесс принятия решений. Журналист подчеркивает, что западной дипломатии непросто адаптироваться к своеобразному стилю управления Трампа, который часто полагается на личные впечатления и неформальные консультации, включая разговоры с женой.

Одной из влиятельных фигур в окружении Дональда Трампа, выступающей в поддержку Украины, неожиданно оказалась его жена — Мелания Трамп.

Хотя формально она занимает лишь символическую должность первой леди, её позиция, как отмечает The Times, оказывается значимой в обсуждении вопросов, связанных с войной в Украине.

Как сообщал Главред, Трамп ранее жестко высказался о диктаторе Владимире Путине. "Мы много разговаривали с Путиным. Я кладу трубку и говорю: "Это был хороший разговор", а потом ракеты летят на Киев и другие города. И я такой: "Странно". И когда это происходит 3-4 раза, ты понимаешь, что эти разговоры ничего не значат. Я прихожу домой, говорю первой леди [Мелании Трамп, - ред.]: "Ты знаешь, я разговаривал с Владимиром сегодня, у нас был замечательный разговор". Она говорит: "О, да? Они только что нанесли удар еще по одному городу", - рассказывал он.

