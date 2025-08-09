Киев может пойти на 'обмен территориями': в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Ключевыми пунктами плана являются обязательное прекращение огня как предварительное условие.

СМИ узнали о вероятной позиции сторон перед переговорами

Важно:

Возможные уступки Киева должны сопровождаться чёткими гарантиями

Украина совместно с рядом европейских государств представила Соединённым Штатам свой план, который может лечь в основу будущих переговоров с Россией о завершении войны.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух осведомлённых европейских чиновников, документ был презентован в субботу на встрече советников по вопросам национальной безопасности. Со стороны США в обсуждении участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, а также представители Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Ключевыми пунктами плана являются обязательное прекращение огня как предварительное условие для любых дальнейших шагов, а также принцип взаимности при обсуждении территориальных уступок: если Украина соглашается на отвод войск с определённых участков, Россия в ответ должна освободить другие оккупированные территории, подчёркивает WSJ.

Несколько европейских чиновников, знакомых с деталями переговоров, отметили, что Владимир Путин больше не настаивает на своих прежних радикальных требованиях, включая демилитаризацию Украины, смену её правительства, а также полный контроль над Херсонской и Запорожской областями, столицы которых находятся под контролем Киева.

Некоторые из представителей Европы указали, что в случае передачи России контроля над всей Донецкой областью, Москва должна, в свою очередь, покинуть захваченные территории на юге — в частности, в Запорожской и Херсонской областях.

"Нельзя начинать мирный процесс с территориальных уступок, пока продолжаются активные боевые действия", — подчеркнул один из собеседников издания.

Кроме того, проект предусматривает, что любые возможные уступки Киева должны сопровождаться чёткими и надёжными гарантиями безопасности, включая перспективу вступления Украины в НАТО.

Как отмечают источники WSJ, главная цель инициативы — выработать общую позицию Украины и Европы, которую невозможно будет обойти при любом сценарии будущих переговоров с Москвой.

Европейские представители также заявили американской стороне, что судьба Украины не может решаться без её участия. Более того, они подтвердили намерение продолжать военную и финансовую поддержку Киева, независимо от будущей позиции США, сообщает издание.

Сценарий прекращения войны: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что главная задача Дональда Трампа — добиться приостановки боевых действий.

"Для него важно лишь заставить стороны прекратить огонь", — отметил Жданов. — "После этого он, скорее всего, будет стремиться получить Нобелевскую премию мира".

По мнению эксперта, Трампа в меньшей степени волнует, чем закончится война — для него приоритетом является сам факт прекращения огня, а не итоговый результат конфликта.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

