Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Алексей Тесля
9 августа 2025, 20:20обновлено 9 августа, 21:04
453
Ключевыми пунктами плана являются обязательное прекращение огня как предварительное условие.
Киев может пойти на 'обмен территориями': в WSJ узнали о плане Украины и ЕС
СМИ узнали о вероятной позиции сторон перед переговорами / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Важно:

  • Ключевыми пунктами плана являются обязательное прекращение огня
  • Возможные уступки Киева должны сопровождаться чёткими гарантиями

Украина совместно с рядом европейских государств представила Соединённым Штатам свой план, который может лечь в основу будущих переговоров с Россией о завершении войны.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух осведомлённых европейских чиновников, документ был презентован в субботу на встрече советников по вопросам национальной безопасности. Со стороны США в обсуждении участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, а также представители Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог.

видео дня

Ключевыми пунктами плана являются обязательное прекращение огня как предварительное условие для любых дальнейших шагов, а также принцип взаимности при обсуждении территориальных уступок: если Украина соглашается на отвод войск с определённых участков, Россия в ответ должна освободить другие оккупированные территории, подчёркивает WSJ.

Несколько европейских чиновников, знакомых с деталями переговоров, отметили, что Владимир Путин больше не настаивает на своих прежних радикальных требованиях, включая демилитаризацию Украины, смену её правительства, а также полный контроль над Херсонской и Запорожской областями, столицы которых находятся под контролем Киева.

Некоторые из представителей Европы указали, что в случае передачи России контроля над всей Донецкой областью, Москва должна, в свою очередь, покинуть захваченные территории на юге — в частности, в Запорожской и Херсонской областях.

"Нельзя начинать мирный процесс с территориальных уступок, пока продолжаются активные боевые действия", — подчеркнул один из собеседников издания.

Кроме того, проект предусматривает, что любые возможные уступки Киева должны сопровождаться чёткими и надёжными гарантиями безопасности, включая перспективу вступления Украины в НАТО.

Как отмечают источники WSJ, главная цель инициативы — выработать общую позицию Украины и Европы, которую невозможно будет обойти при любом сценарии будущих переговоров с Москвой.

Европейские представители также заявили американской стороне, что судьба Украины не может решаться без её участия. Более того, они подтвердили намерение продолжать военную и финансовую поддержку Киева, независимо от будущей позиции США, сообщает издание.

Сценарий прекращения войны: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что главная задача Дональда Трампа — добиться приостановки боевых действий.

"Для него важно лишь заставить стороны прекратить огонь", — отметил Жданов. — "После этого он, скорее всего, будет стремиться получить Нобелевскую премию мира".

По мнению эксперта, Трампа в меньшей степени волнует, чем закончится война — для него приоритетом является сам факт прекращения огня, а не итоговый результат конфликта.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

20:20Украина
Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:45Синоптик
Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Последние новости

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на Китай

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

Реклама
18:16

Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

17:09

Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

16:40

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

16:17

В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

16:16

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

15:50

Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

15:45

Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака

15:30

Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

Реклама
15:18

Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

15:17

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:12

Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

15:05

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

14:39

СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

14:37

Неожиданно: любовница мужа Алсу заговорила о беременности

14:00

В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

13:51

Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

13:33

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

13:28

Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодовВидео

13:02

Гороскоп на завтра 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

12:56

В Татарстане атакован завод по производству Шахедов для ударов России по Украине

12:39

Умер популярный российский актер Иван Краско

12:21

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

11:57

Фесенко: генпрокурор Кравченко - не "политический назначенец", а независимый профессионал

11:53

Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

11:53

Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый постВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

11:31

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

11:30

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Реклама
11:16

Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещаетсяВидео

10:27

Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%Видео

09:57

Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

09:42

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

09:09

Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

09:07

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

08:44

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: деталиФото

08:10

Удары дронами за первую неделю августа: что готовит РФмнение

07:53

Трамп объявил дату и место встречи с Путиным: стало известно, будет ли там Зеленский

07:10

Какой выход безопасен: нужно быть очень умным человеком, чтобы догадаться

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять