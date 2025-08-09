Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

Все договоренности могут идти к замораживанию войны в Украине.

https://glavred.info/politics/putin-predlagaet-zelenskomu-ogranichennoe-peremirie-the-economist-10688507.html Ссылка скопирована

Путин предлагает ограниченное перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что известно:

Путин предлагает Зеленскому частичное перемирие

Путин хочет "перемирие" на море и в воздухе

Российский диктатор Владимир Путин предлагает Украине ограниченное перемирие перед саммитом с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Economist.

Речь идет о перемирии на море и в воздухе. После этого ожидаются другие договоренности. В то же время все они будут идти к замораживанию конфликта. К тому же под большим вопросом остаются истинные намерения Путина.

видео дня

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пообещал Путину реинтегрирование РФ в мировую экономику, отмену санкций и ограничений на торговлю углеводородами.

В то же время Путин начал ставить свой ультиматум - он прекращает огонь, если Украина выходит из Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и назвал его неприемлемым.

Переговоры с РФ о мире - последние новости

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред