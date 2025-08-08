Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

Разговор со спецпредставителем Трампа продолжится 8 августа.

https://glavred.info/politics/uitkoff-raskryl-detali-razgovora-s-putinym-sovetnikam-po-bezopasnosti-10688054.html Ссылка скопирована

Зеленский раскрыл подробности разговора команды с Виткоффом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Что известно:

Уиткофф провел разговор с советниками по безопасности

Разговор был долгим и подробным

Переговоры продолжатся 8 августа

Советники по безопасности Украины и стран Европы провели разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые подробности.

Зеленский назвал этот разговор длинным и очень подробным. Обсуждение важных вопросов продолжится уже завтра, 8 августа.

видео дня

"Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир. На разговоре договорились завтра продолжить: много еще надо поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - отметил президент.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Что известно о спецпредставителях Трампа / Инфографика: Главред

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред