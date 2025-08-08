Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

Что известно:
Советники по безопасности Украины и стран Европы провели разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые подробности.
Зеленский назвал этот разговор длинным и очень подробным. Обсуждение важных вопросов продолжится уже завтра, 8 августа.
"Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир. На разговоре договорились завтра продолжить: много еще надо поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - отметил президент.
Переговоры Путина и Трампа - что известно
Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.
Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.
