Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

Ангелина Подвысоцкая
8 августа 2025, 00:39
Разговор со спецпредставителем Трампа продолжится 8 августа.
Зеленский раскрыл подробности разговора команды с Виткоффом

Что известно:

  • Уиткофф провел разговор с советниками по безопасности
  • Разговор был долгим и подробным
  • Переговоры продолжатся 8 августа

Советники по безопасности Украины и стран Европы провели разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые подробности.

Зеленский назвал этот разговор длинным и очень подробным. Обсуждение важных вопросов продолжится уже завтра, 8 августа.

"Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир. На разговоре договорились завтра продолжить: много еще надо поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - отметил президент.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

