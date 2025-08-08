Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Ни один из сценариев не будет на 100% положительным для Украины

РФ пытается затянуть войну в Украине. Российский диктатор Владимир Путин настаивает на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. В CNN назвало 5 сценариев завершения войны в Украине, однако ни один из них не будет играть нам на пользу.

1. Путин пойдет на безусловное прекращение огня

Такой сценарий журналисты считают маловероятным. США, Европа и Украина уже настаивали на паузе, угрожая санкциями. Тогда Путин отклонил это предложение. По меньшей мере до октября российский диктатор не будет соглашаться на прекращение огня, пытаясь побеждать на фронте.

2. Больше переговоров

РФ будет затягивать войну, проводя различные переговоры. Они будут пытаться заморозить линию фронта. К этому времени Путин хочет захватить Покровск, Константиновку и Купянск, укрепить свои позиции и перегруппироваться. Однако Россия может уже в 2026 году возобновить боевые действия.

3. Украина выстоит следующие два года

Ситуация в Украине может ухудшиться. Россияне могут захватить Покровск, а другие опорные пункты на востоке окажутся под угрозой. РФ начнет чувствовать влияние санкций, но будет медленно продвигаться на фронте. При этом помощь от США и ЕС будет такой же, как сейчас.

В лучшем случае вокруг Киева и других крупных городов могут быть размещены десятки тысяч европейских военнослужащих НАТО, а также будет логистическая и разведывательная помощь Украине.

4. Катастрофа для Украины и НАТО

Если Трамп откажется поддерживать Украину, у Европы может не хватить самостоятельных сил. Украинская оборона начнет ослабевать, может появиться угроза для Киева.

"Кризис военных кадров в Киеве превратится в политическую катастрофу, когда Зеленский потребует более широкой мобилизации для поддержки обороны страны. Войска Путина продвигаются вперед. Европейские государства оценивают, что лучше воевать с Россией в Украине, чем позже на реальной территории Европейского Союза. Но европейским лидерам в конце концов не хватает политического мандата, чтобы присоединиться к войне за земли внутри Украины. Путин движется вперед. НАТО не дает единого ответа. Это кошмар Европы, но это уже конец суверенной Украины",- говорится в статье.

5. Катастрофа для Путина

РФ окажется под санкциями, что значительно подорвет союз с Китаем и Индией. Кремль исчерпает свои финансовые резервы, а среди элиты будет расти недовольство. В то же время Путин продолжит посылать россиян на смерть, пытаясь захватить незначительные территории. Эта ситуация напоминала бы оккупацию Афганистана Советским Союзом.

Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, что если Украина будет требовать не прекращения огня или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине может завершиться в этом году, если будет выполнено одно условие. Речь идет о введении санкций против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

Кроме того, как писал Главред, премьер-министр Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".

