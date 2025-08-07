Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

США получают больше понимания относительно позиции Москвы после встречи Путина с посланником.

Кремль подтверждает проведение встречи Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Война в Украине, начатая полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года, не утихает. На востоке продолжается сокрушительное наступление российских войск, а воздушные удары ощущаются по всей стране. Украинские беспилотники регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты, сообщает BBC.

Кремль подтвердил планируемую в ближайшее время встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Лидер США заявил: "Я здесь, чтобы покончить с войной". Предыдущие переговоры между Россией и Украиной по поручению Трампа с мая по июль не приблизили стороны к миру, но он надеется на прекращение огня благодаря своему участию.

Что говорят в Вашингтоне

После встречи Путина с посланником США Стивом Уиткоффом госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон лучше понимает условия, при которых Россия готова прекратить войну. Однако нет признаков, что позиция Кремля изменилась. Путин настаивает, что цели, объявленные в июне, остаются неизменными.

Политика Трампа

Причиной для начала переговоров Кремль может считать стремление избежать вторичных санкций, которые Трамп угрожал ввести против торговых партнеров России. В начале второго срока Трамп проявлял большую симпатию к России, называя Зеленского "диктатором" и намекая на его вину в войне. Хотя впоследствии он выражал разочарование Путиным, полностью осуждать его действия не стал.

Позиция Украины

Киев хочет участвовать в любых переговорах, чтобы предотвратить влияние Путина на Трампа. Трамп через своего посланника предлагал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, но Путин отверг эту идею, заявив, что условия для нее еще не готовы.

"Несмотря на возможность трехсторонней встречи, глубина противоречий между Россией и Украиной остается большой, а требования Москвы о прекращении огня настолько жесткие, что результат переговоров Зеленского и Путина остается под большим вопросом", - говорится в материале.

Что стоит за планами Путина

Владимир Путин рассматривает личную встречу с Дональдом Трампом как ключевую возможность для достижения выгодного для себя мирного соглашения по Украине. Как отмечает The New York Times, российский лидер убежден: именно прямые переговоры с потенциальным следующим президентом США могут стать решающим фактором в прекращении войны на условиях Кремля.

Аналитики, которые давно исследуют политическое поведение Путина, отмечают: его главной целью является не просто контроль над украинскими территориями, а легитимизация достижений через мирное соглашение, которое укрепит позиции Москвы и сдержит дальнейшее расширение НАТО. В этом контексте именно президент США, по словам обозревателей, остается единственным внешним игроком, способным повлиять на ход событий.

Это, в частности, объясняет, почему Путин пытается избегать открытой конфронтации с Вашингтоном и демонстрирует заинтересованность в коммуникации с Трампом, даже несмотря на давление в виде ультиматумов или дедлайнов по войне в Украине.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

