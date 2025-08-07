Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

Руслан Иваненко
7 августа 2025, 18:47
214
США получают больше понимания относительно позиции Москвы после встречи Путина с посланником.
Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким
Кремль подтверждает проведение встречи Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Читайте в материале:

  • Какие условия Кремля ставят под сомнение реальность мира
  • Почему Украина боится переговоров без своего участия
  • Как Трамп может повлиять на дальнейший ход войны

Война в Украине, начатая полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года, не утихает. На востоке продолжается сокрушительное наступление российских войск, а воздушные удары ощущаются по всей стране. Украинские беспилотники регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты, сообщает BBC.

Кремль подтвердил планируемую в ближайшее время встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Лидер США заявил: "Я здесь, чтобы покончить с войной". Предыдущие переговоры между Россией и Украиной по поручению Трампа с мая по июль не приблизили стороны к миру, но он надеется на прекращение огня благодаря своему участию.

видео дня

Что говорят в Вашингтоне

После встречи Путина с посланником США Стивом Уиткоффом госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон лучше понимает условия, при которых Россия готова прекратить войну. Однако нет признаков, что позиция Кремля изменилась. Путин настаивает, что цели, объявленные в июне, остаются неизменными.

Политика Трампа

Причиной для начала переговоров Кремль может считать стремление избежать вторичных санкций, которые Трамп угрожал ввести против торговых партнеров России. В начале второго срока Трамп проявлял большую симпатию к России, называя Зеленского "диктатором" и намекая на его вину в войне. Хотя впоследствии он выражал разочарование Путиным, полностью осуждать его действия не стал.

Позиция Украины

Киев хочет участвовать в любых переговорах, чтобы предотвратить влияние Путина на Трампа. Трамп через своего посланника предлагал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, но Путин отверг эту идею, заявив, что условия для нее еще не готовы.

"Несмотря на возможность трехсторонней встречи, глубина противоречий между Россией и Украиной остается большой, а требования Москвы о прекращении огня настолько жесткие, что результат переговоров Зеленского и Путина остается под большим вопросом", - говорится в материале.

Что стоит за планами Путина

Владимир Путин рассматривает личную встречу с Дональдом Трампом как ключевую возможность для достижения выгодного для себя мирного соглашения по Украине. Как отмечает The New York Times, российский лидер убежден: именно прямые переговоры с потенциальным следующим президентом США могут стать решающим фактором в прекращении войны на условиях Кремля.

Аналитики, которые давно исследуют политическое поведение Путина, отмечают: его главной целью является не просто контроль над украинскими территориями, а легитимизация достижений через мирное соглашение, которое укрепит позиции Москвы и сдержит дальнейшее расширение НАТО. В этом контексте именно президент США, по словам обозревателей, остается единственным внешним игроком, способным повлиять на ход событий.

Это, в частности, объясняет, почему Путин пытается избегать открытой конфронтации с Вашингтоном и демонстрирует заинтересованность в коммуникации с Трампом, даже несмотря на давление в виде ультиматумов или дедлайнов по войне в Украине.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

Читайте также:

Об источнике: BBC

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    перемирие война в Украине Дональд Трамп встреча Путина и Трампа мирные переговоры
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

    Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

    18:49Синоптик
    Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

    Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

    18:47Война
    Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

    Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

    17:58Экономика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

    Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

    Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

    Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

    Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

    Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

    Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

    Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

    Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

    Последние новости

    19:41

    Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

    19:39

    Вернутся ли беженцы в Украину: демограф назвала три причины их возвращения на родину

    19:15

    Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать

    19:10

    Почему никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет?мнение

    18:49

    Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

    Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
    18:47

    Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

    18:31

    Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"Видео

    17:58

    От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб

    17:58

    Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

    Реклама
    17:49

    Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснениеВидео

    17:18

    Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

    17:16

    Кого нужно пригласить домой в этот день: важные приметы 8 августа

    17:00

    США поставят перед Китаем вопрос: либо мы, либо Россия - Загородний

    16:35

    История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

    16:34

    Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

    16:31

    Сколько животных на рисунке: только единицы смогут назвать точное количество

    16:28

    Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть

    16:06

    Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

    16:02

    Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

    16:01

    Первый драфт согласованных договоренностей с Путиным: анализ "желтухи"мнение

    Реклама
    15:48

    Умер футболист "Зари": стала известна шокирующая причина смерти

    15:42

    NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

    15:36

    Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

    15:30

    Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

    15:28

    Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

    15:17

    Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

    15:09

    Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

    15:05

    Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

    15:00

    Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийВидео

    14:58

    Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

    14:58

    Как выглядит мать Ани Лорак и что с ней сейчас: о чем молчит предательница

    14:55

    Шикарная закуска, которая станет звездой стола: быстрый рецепт вкусных баклажанов

    14:31

    Единороги существуют, но морские: почему их не увидеть в аквариумах

    14:26

    Не сравнится с магазинным: ароматный домашний кетчуп на зиму

    14:21

    Военные упрекнули Порошенко и его депутатов, массово выехавших на отдых за границу

    14:00

    "Не смогла там жить": всплыла правда о Софии Ротару

    13:58

    Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

    13:55

    "Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

    13:35

    "Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

    13:35

    ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить

    Реклама
    13:24

    "Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал истинные планы Путина

    12:54

    Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

    12:46

    Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

    12:37

    Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

    12:20

    В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиФотоВидео

    12:16

    Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

    12:11

    Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

    12:02

    Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

    11:58

    Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

    11:48

    По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
    Новости шоу бизнеса
    ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
    Экономика
    Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять