США поставят перед Китаем вопрос: либо мы, либо Россия - Загородний

Если у Китая не будет возможности быстро восстановить выкачку нефти из России, которая бы шла по суше, то США быстрее его задушат, считает эксперт.

https://glavred.info/politics/ssha-postavyat-pered-kitaem-vopros-libo-my-libo-rossiya-zagorodniy-10687952.html Ссылка скопирована

США поставят перед Китаем вопрос: либо мы, либо РФ, считает эксперт / Коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com

Что сказал Тарас Загородний:

США вынуждают Китай и другие страны покупать нефть у Саудовской Аравии

Есть большой шанс хапнуть российское ядерное оружие

Американцы хотят добиться того, чтобы Китай прекратил покупать российскую нефть, и Россия была вынуждена консервировать свои скважины. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

По мнению эксперта, это необходимо "в контексте грядущей войны с Китаем".

видео дня

"Если у Китая не будет возможности быстро восстановить выкачку нефти из России, которая бы шла по суше, то США быстрее его задушат. Поскольку все остальное поставляется по морю. Они вынуждают Китай и другие страны покупать нефть у Саудовской Аравии, а это доставки по морю, а море и океан контролируют США. То есть вроде бы воды под охраной, но в нужный момент охрана резко становится конвоем", - говорит Загородний.

По его словам, если все происходящее рассматривать в этом контексте, то политика Трампа абсолютно логична, и для украинцев это очень хорошая новость, потому что в этой конфигурации России нет.

"Сейчас США поставят перед Китаем вопрос – либо мы, либо Россия. И китайцы примут верное и мудрое решение, о котором писали древние философы: Россию уже можно закрывать как проект. Ведь, по сути, кому нужна целостная Россия? Нефть и газ и так можно качать. Более того, есть большой шанс хапнуть российское ядерное оружие. И тут все зависит от европейцев", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал, что ждет Россию после отказа Индии покупать российскую нефть, и почему начало кошмара для РФ зависит от Украины:

Нефть и война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 1 августа ввел пошлину против Индии в 25% за покупку российской нефти. Однако в Нью-Дели, судя по всему, пока решили не отказываться от нефти Путина.

Путин будет вынужден остановить войну, если цена на нефть снизиться на 10 долларов за баррель, считает Дональд Трамп. По его мнению, у РФ не будет другого выхода, поскольку экономика Кремля "в ужасном состоянии".

3 августа журналисты Reuters сообщили, что страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти уже с сентября. Экспортеры нефти в день будут добывать на 548 000 баррелей нефти. Президент США Дональд Трамп 5 августа эту информацию фактически подтвердил.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред