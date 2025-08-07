NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

Кратко:
- Путин хочет, чтобы Украина перестала быть так называемым "антироссийским проектом"
- Путин хочет, чтобы Украина вернулась в сферу влияния Москвы
Российский диктатор Владимир Путин давно мечтал встретиться с президентом США Дональдом Трампом, так как он считает, что такая встреча, а не просто прогресс на поле боя, - его лучший шанс обеспечить победу в войне против Украины. Об этом пишет издание NYT.
В Кремле надеются, что саммит один на один даст Путину возможность склонить Трампа, который давно симпатизирует России, к поддержке взглядов Путина на то, что он называет "первопричинами конфликта".
Близкие к Кремлю люди, а также политические аналитики говорят, что требования Путина - исключить вступление Украины в НАТО, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более доброжелательного к Москве правительства в Киеве - для него важнее, чем специфика территории, которую Россия в конечном итоге контролирует.
По мнению аналитиков, Путин хочет, чтобы Украина перестала быть тем, что он считает "антироссийским проектом", и вернулась в сферу влияния Москвы.
Переговоры по завершению войны в Украине - главное
Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
После встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишут СМИ со ссылкой на двух чиновников Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч.
Также президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
7 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд важных звонков и контактов "для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах". По его словам, готовится разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, коллегами из Франции и Италии, а также встреча советников по нацбезопасности.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Путиным зависит от прогресса в мирных переговорах по Украине.
