Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

Российский диктатор сделал заявление о возможных переговорах с американским лидером.

https://glavred.info/world/gde-sostoitsya-vstrecha-putina-i-trampa-lider-kremlya-nazval-vozmozhnoe-mesto-10687913.html Ссылка скопирована

Где состоятся переговоры Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Основное:

Встреча Трампа и Путина может состояться в ОАЭ

Глава Кремля также не против переговоров с Зеленским, но есть условие

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможно пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил сам кремлевский лидер.

Путин сказал, что есть много друзей, которые готовы якобы помочь организовать мероприятия такого рода.

"Один из друзей - это Президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне приемлемых мест", - отметил российский диктатор.

Встреча Путина и Зеленского

Глава Кремля также упомянул о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин заявил, что не имеет ничего против переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого, по его словам, должны быть созданы "соответствующие условия".

Что означает для Путина встреча с Трампом

Кремлевский лидер Путин давно заявлял, что хочет встретиться с президентом Трампом. Российский диктатор убежден, что разговор один на один - лучший шанс на победу в войне против Украины, говорится в материале The New York Times.

Аналитики и люди, которые хорошо знают Путина, с начала войны говорят: главная цель российского лидера - не столько захватить территории, сколько заставить мир согласиться на мирное соглашение, которое поможет ему достичь своих политических целей. И именно президент США, по их мнению, имеет лучшие возможности для достижения этих целей, которые помогут остановить расширение НАТО.

Это частично объясняет, почему Путин так старается не испортить отношения с Вашингтоном и пытается понравиться Трампу, даже когда американский лидер ставит лидеру Кремля ультиматумы и дедлайны по войне в Украине.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Позже помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

Другие новости:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

