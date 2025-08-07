Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

Основное:
- Встреча Трампа и Путина может состояться в ОАЭ
- Глава Кремля также не против переговоров с Зеленским, но есть условие
Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможно пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил сам кремлевский лидер.
Путин сказал, что есть много друзей, которые готовы якобы помочь организовать мероприятия такого рода.
"Один из друзей - это Президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне приемлемых мест", - отметил российский диктатор.
Встреча Путина и Зеленского
Глава Кремля также упомянул о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин заявил, что не имеет ничего против переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого, по его словам, должны быть созданы "соответствующие условия".
Что означает для Путина встреча с Трампом
Кремлевский лидер Путин давно заявлял, что хочет встретиться с президентом Трампом. Российский диктатор убежден, что разговор один на один - лучший шанс на победу в войне против Украины, говорится в материале The New York Times.
Аналитики и люди, которые хорошо знают Путина, с начала войны говорят: главная цель российского лидера - не столько захватить территории, сколько заставить мир согласиться на мирное соглашение, которое поможет ему достичь своих политических целей. И именно президент США, по их мнению, имеет лучшие возможности для достижения этих целей, которые помогут остановить расширение НАТО.
Это частично объясняет, почему Путин так старается не испортить отношения с Вашингтоном и пытается понравиться Трампу, даже когда американский лидер ставит лидеру Кремля ультиматумы и дедлайны по войне в Украине.
Переговоры Путина и Трампа - что известно
Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.
Позже помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.
Другие новости:
- "Это окончательный сигнал Трампу": какой признак выдал настоящие планы Путина
- ВСУ атаковали важные объекты в России: что удалось поразить
- "Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред