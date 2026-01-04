УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы: что стало причиной и когда возобновят

В "Укрзализныце" отметили, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января.

https://glavred.info/ukraine/uz-priostanovila-prodazhu-biletov-na-nekotorye-reysy-chto-stalo-prichinoy-i-kogda-vozobnovyat-10729355.html Ссылка скопирована

В "Укрзализныце" рассказали, когда откроют продажу билетов на некоторые рейсы / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця, УНИАН

Главное из новости:

видео дня

Укрзализныця обновляет график движения после атак РФ

Новые расписания обнародуют 7 января

Поезда перейдут на обновленный график с 22 января

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в работе пассажирского сообщения: продажа билетов на ряд рейсов откроется только после 21 января.

Причиной стали недавние российские удары по фастовскому участку, повлекшие осложнения движения и потребность в корректировке маршрутов из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании объяснили, что из-за повреждения инфраструктуры и изменения логистики часть поездов временно курсирует по измененным схемам. Это влияет на общий график, поэтому специалисты "Укрзализныци" работают над его полным обновлением. Новые расписания обещают подготовить до конца суток 7 января.

Когда откроют продажу билетов

Продажу билетов возобновят уже 8 января:

с 08:00 - на внутренние рейсы;

с 09:00 - на международные направления.

Обновленный график начнет действовать с 22 января, и именно с этой даты поезда будут курсировать по стабилизированному расписанию.

Временные задержки

До момента перехода на новый график возможны задержки поездов в пределах 1-2 часов. Их продолжительность будет зависеть от интенсивности движения на фастовском участке, который остается наиболее проблемным после атаки.

Что известно об обстреле Фастова

Как писал Главред, российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киевскую область. Поздно вечером 7 декабря под удар снова попал город Фастов.

Напомним, в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена. Россия нанесла удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины. В частности, в Фастове возникли пожары, а также был разрушен железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо. "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.

Кроме того, в ночь на 7 декабря оккупанты тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред