Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

Российские оккупанты нанесли удары по семи областям.

https://glavred.info/war/shahedy-poleteli-s-pyati-napravleniy-byli-zapushcheny-rakety-v-rezultate-udarov-est-pogibshie-10721990.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

В Чернигове и Славянске есть погибшие

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 246 целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общем россияне запустили 241 беспилотник с пяти направлений:

видео дня

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморск-Ахтарск,

Чауда.

Также оккупанты запустили три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ и две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской области.

Украинские защитники отражали российский обстрел авиацией, зенитными ракетными установками, РЭБами и мобильными огневыми группами. В целом удалось сбить или подавить 179 воздушных целей:

175 дронов,

2 ракеты "Кинжал",

2 ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 65 ударных БпЛА на 14 локациях.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

Сегодня, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты повредили объекты в семи областях. В Славянске и на Черниговщине.

"Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась. Приоритет очевиден - больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее. Спасибо всем, кто работает в поддержку Украины", - отметил президент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред