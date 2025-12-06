Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

Анна Косик
6 декабря 2025, 10:13
135
Россияне этой ночью целились по важным энергообъектам Украины.
энергетика, ракета
Во время ночной атаки РФ пострадали энергообъекты Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Что сообщили в Минэнерго:

  • Россия атаковала энергетику Украины
  • В результате атаки зафиксировано обесточивание в нескольких областях
  • Во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики отключений

В ночь на 6 декабря страна-агрессор Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

В результате атаки пострадали Киевская, Черниговская, Львовская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Харьковская области, сообщили в Минэнерго.

видео дня

Что известно о последствиях российского обстрела

В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - добавили в Минэнерго.

Что сообщили в ДТЭК о последствиях атаки

В ДТЭК заявили, что Россия снова атаковала теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины, в результате чего серьезно повреждено оборудование.

"Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз", - говорится в сообщении.

Зачем Россия целилась по энергообъектам Украины

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, что российские атаки этой ночью снова были направлены на энергетическую инфраструктуру, потому что страна-агрессорка продолжает свою стратегию, сознательно затягивая мирный процесс.

Атака на Украину 6 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что около полуночи 6 декабря мониторинговыми каналами был подтвержден вылет 2х бортов Ту-95МС, предварительным курсом на пусковые рубежи, также 1 борт в районе Вологодской области.

Уже по состоянию на 1:44 стало известно, что оккупанты наносили удары баллистикой и Кинжалами по Киеву и Днепру. Кроме того, враг задействовал десятки шахедов в направлении нескольких областей.

Позже сообщалось, что на Киевщине в целом трое пострадавших в результате атаки: двое в Вышгородском районе и один в Фастове. В Фастове также зафиксировано повреждение объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, в частности, предварительно, пострадал железнодорожный вокзал.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго новости Украины отключения света атака дронов Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:19Фронт
Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:13Украина
Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировала

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировала

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Последние новости

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

09:31

После удара РФ на ЧАЭС повреждена защита над четвертым энергоблоком - МАГАТЭ

08:49

Мир может наступить раньше, чем ожидалось: США и Украина сделали важный шаг

Реклама
08:35

Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

08:10

Почему поезд мирного процесса движется к пропасти?мнение

07:57

Третья воздушная тревога за ночь: Россия атакует Украину волнами ракет и дронов

06:30

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогнозВидео

06:10

Бюджет и выплаты военным: почему началась истерикамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

05:17

"Проблемные годы в браке" Фреймут сделала неожиданное признание

04:34

Гороскоп на завтра 7 декабря: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - конфликт

04:30

Повлияет на будущее: какие знаки зодиака окажутся перед сложным выбором

04:02

Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

03:02

Просто и полезно - ученые назвали продукты, которые лучше всего влияют на сердцеВидео

Реклама
01:51

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

01:44

Астрологи назвали 6 знаков зодиака, которыми легче всего манипулировать

01:35

Почему Николай дарит подарки 6 декабря, а Санта - на Рождество: в ПЦУ объяснили разницу

00:38

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

05 декабря, пятница
23:50

Украину "выбросили за борт": эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

23:35

Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

23:27

Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

23:26

Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

22:53

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

22:36

Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

22:15

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядитФото

22:13

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

21:58

Андрей Юсов: "Служи или помогай" должно стать принципом для каждого украинца

21:52

Ресторанный скулила: в сети высмеяли "пение" беглеца Олега ВинникаВидео

21:45

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

21:21

"Мы имеем ресурсы": Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну

21:05

Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые

21:00

В сети появились фото тайных сыновей Путина

20:48

Дональд Трамп получил медаль и желанную "Премию мира", но есть нюансВидео

20:45

Большой церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать в день Святого Николая

Реклама
20:33

Ушли фаворитки: Тарас Цымбалюк неожиданно отправил домой двух участниц "Холостяка"

20:01

Индивидуальные номерные знаки действуют не везде - куда украинцам запрещено ехать

20:01

Зачем кипятить капроновые колготки: блогерша показала странный лайфхак, который работает

19:29

Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

19:11

"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

19:11

"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

19:05

Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

19:00

Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановитсямнение

18:51

Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

18:41

Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять