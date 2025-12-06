Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

Россияне этой ночью целились по важным энергообъектам Украины.

Во время ночной атаки РФ пострадали энергообъекты Украины

Что сообщили в Минэнерго:

Россия атаковала энергетику Украины

В результате атаки зафиксировано обесточивание в нескольких областях

Во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики отключений

В ночь на 6 декабря страна-агрессор Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

В результате атаки пострадали Киевская, Черниговская, Львовская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Харьковская области, сообщили в Минэнерго.

Что известно о последствиях российского обстрела

В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - добавили в Минэнерго.

Что сообщили в ДТЭК о последствиях атаки

В ДТЭК заявили, что Россия снова атаковала теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины, в результате чего серьезно повреждено оборудование.

"Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз", - говорится в сообщении.

Зачем Россия целилась по энергообъектам Украины

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, что российские атаки этой ночью снова были направлены на энергетическую инфраструктуру, потому что страна-агрессорка продолжает свою стратегию, сознательно затягивая мирный процесс.

Атака на Украину 6 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что около полуночи 6 декабря мониторинговыми каналами был подтвержден вылет 2х бортов Ту-95МС, предварительным курсом на пусковые рубежи, также 1 борт в районе Вологодской области.

Уже по состоянию на 1:44 стало известно, что оккупанты наносили удары баллистикой и Кинжалами по Киеву и Днепру. Кроме того, враг задействовал десятки шахедов в направлении нескольких областей.

Позже сообщалось, что на Киевщине в целом трое пострадавших в результате атаки: двое в Вышгородском районе и один в Фастове. В Фастове также зафиксировано повреждение объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, в частности, предварительно, пострадал железнодорожный вокзал.

