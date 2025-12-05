Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

Рецепт невероятно вкусных тарталеток с любимой для многих начинкой.

Рецепт изысканных тарталеток на новогодний стол / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

До Нового года осталось меньше месяца и уже стоит придумывать праздничное меню. Звездой среди закусок в нем могут стать удивительно вкусные тарталетки с начинкой из крабовых палочек.

Главред узнал, как их приготовить всего за 7 минут. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анастасия Симашко.

Тарталетки с крабовыми палочками - рецепт

Ингредиенты:

Тарталетки 8 шт.

Крабовые палочки 160 г

Плавленый сырок 1 шт.

Яйца 2 шт.

Чеснок 3-4 зубчика

Майонез

Варим яйца, а тем временем нарезаем крабовые палочки и натираем плавленый сырок и чеснок. Когда яйца будут готовы, их также измельчаем с помощью терки. Заправляем начинку майонезом и выкладываем ее в тарталетки. Сверху закуску можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить тарталетки с крабовыми палочками:

О персоне: Анастасия Симашко Анастасия Симашко - украинский блогер, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует различные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

