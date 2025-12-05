Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

До Нового года осталось меньше месяца и уже стоит придумывать праздничное меню. Звездой среди закусок в нем могут стать удивительно вкусные тарталетки с начинкой из крабовых палочек.
Главред узнал, как их приготовить всего за 7 минут. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Анастасия Симашко.
Тарталетки с крабовыми палочками - рецепт
Ингредиенты:
- Тарталетки 8 шт.
- Крабовые палочки 160 г
- Плавленый сырок 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 3-4 зубчика
- Майонез
Варим яйца, а тем временем нарезаем крабовые палочки и натираем плавленый сырок и чеснок. Когда яйца будут готовы, их также измельчаем с помощью терки. Заправляем начинку майонезом и выкладываем ее в тарталетки. Сверху закуску можно украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить тарталетки с крабовыми палочками:
@top_havchik_cooking Тарталетки с крабами Крабовые палочки 160г Плавленый сыр 1шт Яйца 2шт Чеснок 3-4зуб Майонез Тарталетки #тарталетки#тарталетки с начинкой#тарталетки с крабами#новогодние рецепты♬ оригинальный звук - 100lytsia.band
О персоне: Анастасия Симашко
Анастасия Симашко - украинский блогер, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует различные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.
