Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

Новый год уже на носу, а это значит, что пора думать о вариантах блюд на праздничный стол. Если не хочется долго стоять у плиты перед новогодними праздниками, можно приготовить простую, но очень вкусную и красивую закуску "Мандаринки".
Ее рецептом в TikTok поделилась украинский блогер Диана Куликовская, пишет Главред.
Закуска "Мандаринки" - рецепт
Ингредиенты:
- Морковь 4 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Яйца 4 шт.
- Майонез 2 ст. л.
Для начала отвариваем и чистим морковь и яйца. Далее морковь натираем на терке и выкладываем тонким слоем на пищевую пленку, подсаливаем. Тем временем яйца и плавленые сырки также натираем. Смешиваем их с майонезом и выкладываем в центр, примерно одну столовую ложку.
Далее заворачиваем ингредиенты в шар, который будет напоминать мандаринку и закручиваем пищевую пленку. Закуску можно еще на некоторое время поставить в холодильник, или же есть сразу. На верхушку "мандаринок" можно выставить бутоны гвоздики, чтобы сымитировать хвостик настоящего фрукта.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить закуску "Мандаринки":
@diana_kulikovska Закуска "Мандаринка" Ингредиенты: - 4 средние моркови - 2 плавленых сырка - 4 вареных яйца - 2 ст л майонеза - 5 шт гвоздика - соль Приготовление: Отварить яйца и морковь, почистить. Все натереть на терке. На одноразовую пленку выложить морковь, немного подсолить, сверху перемешанный сыр, сырки, чеснок и майонез (их смешать и посолить). Замотать как показано на видео и можно ставить в холодильник, а можно есть сразу! Закуска эффектная, вкусная и простая! #рецепт#закуска#простыерецепты#новогодниерецепты#закуски♬ оригинальный звук - diana_kulikovska
О персоне: Диана Куликовская
Диана Куликовская - украинский блогер, на страницы в соцсетях которой подписаны более 70 тысяч пользователей. Диана делится пошаговыми рецептами сбалансированных блюд.
