Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

Рецепт быстрой закуски, которая точно поразит гостей.

Рецепт шикарной закуски для праздничного стола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Новый год уже на носу, а это значит, что пора думать о вариантах блюд на праздничный стол. Если не хочется долго стоять у плиты перед новогодними праздниками, можно приготовить простую, но очень вкусную и красивую закуску "Мандаринки".

Ее рецептом в TikTok поделилась украинский блогер Диана Куликовская, пишет Главред.

Закуска "Мандаринки" - рецепт

Ингредиенты:

Морковь 4 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Яйца 4 шт.

Майонез 2 ст. л.

Для начала отвариваем и чистим морковь и яйца. Далее морковь натираем на терке и выкладываем тонким слоем на пищевую пленку, подсаливаем. Тем временем яйца и плавленые сырки также натираем. Смешиваем их с майонезом и выкладываем в центр, примерно одну столовую ложку.

Далее заворачиваем ингредиенты в шар, который будет напоминать мандаринку и закручиваем пищевую пленку. Закуску можно еще на некоторое время поставить в холодильник, или же есть сразу. На верхушку "мандаринок" можно выставить бутоны гвоздики, чтобы сымитировать хвостик настоящего фрукта.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску "Мандаринки":

О персоне: Диана Куликовская Диана Куликовская - украинский блогер, на страницы в соцсетях которой подписаны более 70 тысяч пользователей. Диана делится пошаговыми рецептами сбалансированных блюд.

