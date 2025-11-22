Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

Эту закуску можно приготовить даже тогда, когда нет света.

https://glavred.info/recipes/gosti-budut-prosit-recept-bystraya-zakuska-na-novyy-god-za-7-minut-10717925.html Ссылка скопирована

Рецепт простой закуски на Новый год / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Новогодние и рождественские праздники уже не за горами. Хозяйки накануне традиционно составляют меню, в списке которого обязательно должны быть блюда из крабовых палочек. На этот раз Главред предлагает приготовить невероятно вкусную закуску, которая однозначно понравится вашей семье.

Рецептом простой закуски на Новый год поделилась кулинарный блогер в TikTok @_with_anna._.

Вам понадобится:

видео дня

яйца - 3 шт;

крабовые палочки - 250 г;

сливочный сыр - 70 г;

икра - 90 г;

чеснок;

икра Масаго;

соль, перец по своему вкусу;

зелень.

Первым делом отварите яйца. Готовые яйца очистите и натрите на мелкой терке. К ним добавляем сливочный сыр и чеснок.

Далее нужно разделить одну часть крабовых палочек на волокна, другую - натереть на мелкой терке.

Волокна крабовых палочек добавляем к яйцам и сыру. Все заправляем икрой, добавляем соль, перец, тщательно перемешиваем и формируем шарики.

Крабовые палочки, натертые на терке, высыпаем в тарелку и обваливаем в них шарики. С помощью ложки делаем в каждом углубление и выкладываем икру Масаго.

Шарики украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить закуску из крабовых палочек - смотрите рецепт:

Другие рецепты:

О персоне: with_anna with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред