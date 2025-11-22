Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

Новогодние и рождественские праздники уже не за горами. Хозяйки накануне традиционно составляют меню, в списке которого обязательно должны быть блюда из крабовых палочек. На этот раз Главред предлагает приготовить невероятно вкусную закуску, которая однозначно понравится вашей семье.
Рецептом простой закуски на Новый год поделилась кулинарный блогер в TikTok @_with_anna._.
Вам понадобится:
- яйца - 3 шт;
- крабовые палочки - 250 г;
- сливочный сыр - 70 г;
- икра - 90 г;
- чеснок;
- икра Масаго;
- соль, перец по своему вкусу;
- зелень.
Первым делом отварите яйца. Готовые яйца очистите и натрите на мелкой терке. К ним добавляем сливочный сыр и чеснок.
Далее нужно разделить одну часть крабовых палочек на волокна, другую - натереть на мелкой терке.
Волокна крабовых палочек добавляем к яйцам и сыру. Все заправляем икрой, добавляем соль, перец, тщательно перемешиваем и формируем шарики.
Крабовые палочки, натертые на терке, высыпаем в тарелку и обваливаем в них шарики. С помощью ложки делаем в каждом углубление и выкладываем икру Масаго.
Шарики украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
Как приготовить закуску из крабовых палочек - смотрите рецепт:
@_with_anna._#закуска#рецепт#салат#праздничныйстол Быстрая яркая закуска Яйца - 3 шт. "Снежный краб" - 250 г @Водный Мир ♬ оригинальный звук - Nastia
О персоне: with_anna
with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.
