Не сравнится с винегретом: новый рецепт салата, который покоряет украинцев

Винегрет - любимое блюдо многих украинцев, однако иногда хозяйки добавляют некоторые свои ингредиенты, чтобы салат был еще вкуснее. Главред нашел рецепт салата из свеклы, который однозначно ничем не хуже винегрета, а наоборот - интереснее и очень аппетитный.
Простым рецептом салата из свеклы поделилась фуд-блогер @an.cookbook.
Вам понадобится всего три основных ингредиента, среди которых:
- свекла - 250 г;
- фета - 100 г;
- маринованные огурцы;
- масло;
- горчица в зернах.
Процесс приготовления
Сперва отварите свеклу или же приобретите готовую в магазине, если времени мало.
Свеклу нарежьте на кубики среднего размера. Фету добавьте к свекле, предварительно нарезав кубиками.
Далее мелко нарежьте маринованные огурцы, еще можно добавить лук для аромата или другую зелень.
Салат нужно заправить маслом. Автор видео использует тыквенное.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат из свеклы и феты - смотрите видео:
@an.cookbook
Салат со свеклой ? ?Ингредиенты: - Свекла - 250 гр - Фета - 100 гр - Маринованные огурцы - Масло - Микс семян♬ Never again - TikTok - Kristonko
