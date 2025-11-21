Блюдо, которым в своих письмах восхищался Шевченко: рецепт гречневых вареников с творогом

Что узнаете:
- Какое блюдо любил Тарас Шевченко
- Как приготовить гречневые вареники
- Что сделать, если тесто липнет к рукам
Есть одно блюдо, которое обожал Тарас Шевченко. Он признавался в своих письмах, что гречневые вареники с творогом сынились ему "недели три". Сніданок з 1+1 поделился рецептом, который сочетает в себе нежную творожную начинку и характерный вкус гречневой муки.
Гречневая мука создает насыщенный аромат, добавляет приятного цвета и делает текстуру легкой. А творожная начинка делает вареники мягкими и нежными.
Рецепт гречневых вареников с гречневой мукой
Для приготовления гречневых вареников вам нужно подготовить отдельно начинку и тесто.
Ингредиенты для теста:
гречневая мука - 500 г;
пшеничная мука (при необходимости в пропорциях 50/50);
кипяток - 240 мл;
соль - 2 ч. л;
яйца - 2 шт.
Ингредиенты для начинки:
- творог - 1200 г;
- соль - 1 ст. л;
- яйца - 2 шт.
Приготовление
Для приготовления гречневых вареников советуют брать и гречневую муку, и пшеничную в пропорциях 50/50 или 40/60 (где 60% - пшеничная мука). Если готовить тесто только из гречневой муки, оно будет липким и не будет держать форму.
Гречневую и пшеничную муку нужно смешать в миске. Туда следует добавить соль, кипяток и быстро все перемешать, чтобы тесто заварилось. После этого ему нужно дать время остыть, а затем добавить яйца и вымесить тесто до эластичности. Если оно липнет к рукам, можно добавить немного пшеничной муки.
Смотрите видео о том, как приготовить гречневые вареники:
Все ингредиенты для начинки нужно перемешать до однородности. Тесто нужно раскатать, вырезать кружочки. На эти кружочки следует выложить начинку и защепить края.
Вареники следует варить в большом количестве подсоленной воды. После того, как они всплывут, следует проварить вареники еще до 2 минут и можно вынимать.
Подавать эти вареники можно со сметаной, луком или шкварочками - все на ваш вкус.
Вас также заинтересует:
- Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивит
- Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супа
- Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечки
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред