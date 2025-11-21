Блюдо, которым в своих письмах восхищался Шевченко: рецепт гречневых вареников с творогом

Есть один секрет, который сделает ваши вареники невероятно нежными и необычными.

Рецепт гречневых вареников с творогом / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Есть одно блюдо, которое обожал Тарас Шевченко. Он признавался в своих письмах, что гречневые вареники с творогом сынились ему "недели три". Сніданок з 1+1 поделился рецептом, который сочетает в себе нежную творожную начинку и характерный вкус гречневой муки.

Гречневая мука создает насыщенный аромат, добавляет приятного цвета и делает текстуру легкой. А творожная начинка делает вареники мягкими и нежными.

Рецепт гречневых вареников с гречневой мукой

Для приготовления гречневых вареников вам нужно подготовить отдельно начинку и тесто.

Ингредиенты для теста:

гречневая мука - 500 г;

пшеничная мука (при необходимости в пропорциях 50/50);

кипяток - 240 мл;

соль - 2 ч. л;

яйца - 2 шт.

Ингредиенты для начинки:

творог - 1200 г;

соль - 1 ст. л;

яйца - 2 шт.

Приготовление

Для приготовления гречневых вареников советуют брать и гречневую муку, и пшеничную в пропорциях 50/50 или 40/60 (где 60% - пшеничная мука). Если готовить тесто только из гречневой муки, оно будет липким и не будет держать форму.

Гречневую и пшеничную муку нужно смешать в миске. Туда следует добавить соль, кипяток и быстро все перемешать, чтобы тесто заварилось. После этого ему нужно дать время остыть, а затем добавить яйца и вымесить тесто до эластичности. Если оно липнет к рукам, можно добавить немного пшеничной муки.

Все ингредиенты для начинки нужно перемешать до однородности. Тесто нужно раскатать, вырезать кружочки. На эти кружочки следует выложить начинку и защепить края.

Вареники следует варить в большом количестве подсоленной воды. После того, как они всплывут, следует проварить вареники еще до 2 минут и можно вынимать.

Подавать эти вареники можно со сметаной, луком или шкварочками - все на ваш вкус.

