Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивит

Этот очень вкусный и полезный морковный пирог, который понравится всей семье.

Рецепт морковного пирога

Хозяйкам так хочется порадовать своих родных вкусным тортиком, но долго его готовить желания нет. А относительно состава приобретенного в магазине десерта возникают вопросы.

Если вы уже устали готовить обычный яблочный период или другой ягодный, то этот рецепт точно вам пригодится. Волонтер и ютубер Ира Симчич поделилась простым рецептом морковного пирога. Он готовится очень быстро и имеет невероятный вкус. А еще он очень полезен, ведь наполнен питательными веществами из моркови.

Морковный пирог - ингредиенты

Для приготовления морковного пирога вам понадобится:

морковь - 500 г;

яйца - 4 шт;

сахар - 250 г;

растительное масло - 100 мл;

сушеная клюква - 100 г;

мука - 400 г;

разрыхлитель - 1 пачка;

корица - 1 ст. л;

горсть орехов или семечек;

розмарин для пряности.

Для приготовления крема вам понадобится.

маскарпоне - 1 пачка;

сахарная пудра - 1 ст. л.

Рецепт морковного пирога

Сначала следует вымыть и почистить морковь. Ее нужно натереть на мелкую терку или перебить блендером.

После этого нужно взбить яйца с сахаром до пышности, добавить туда масла и снова взбить. Эту массу нужно смешать с морковью, постепенно добавляя все остальные сухие ингредиенты. Тесто нужно осторожно перемешивать лопаткой.

Полученную массу следует перелить в форму и выпекать около 30 минут при 180 градусах.

Для приготовления крема вам понадобится маскарпоне и сахарная пудра. Это все нужно взбить миксером.

Когда пирог приготовился, его нужно достать из духовки, накрыть полотенцем и оставить остывать. Уже остывший пирог нужно смазать кремом. Вы можете дать его немного пропитаться в холодильнике, а можно есть сразу, ведь морковный пирог получается воздушным и мягким.

