Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивит

Хозяйкам так хочется порадовать своих родных вкусным тортиком, но долго его готовить желания нет. А относительно состава приобретенного в магазине десерта возникают вопросы.
Если вы уже устали готовить обычный яблочный период или другой ягодный, то этот рецепт точно вам пригодится. Волонтер и ютубер Ира Симчич поделилась простым рецептом морковного пирога. Он готовится очень быстро и имеет невероятный вкус. А еще он очень полезен, ведь наполнен питательными веществами из моркови.
Морковный пирог - ингредиенты
Для приготовления морковного пирога вам понадобится:
- морковь - 500 г;
- яйца - 4 шт;
- сахар - 250 г;
- растительное масло - 100 мл;
- сушеная клюква - 100 г;
- мука - 400 г;
- разрыхлитель - 1 пачка;
- корица - 1 ст. л;
- горсть орехов или семечек;
- розмарин для пряности.
Для приготовления крема вам понадобится.
- маскарпоне - 1 пачка;
- сахарная пудра - 1 ст. л.
Рецепт морковного пирога
Сначала следует вымыть и почистить морковь. Ее нужно натереть на мелкую терку или перебить блендером.
После этого нужно взбить яйца с сахаром до пышности, добавить туда масла и снова взбить. Эту массу нужно смешать с морковью, постепенно добавляя все остальные сухие ингредиенты. Тесто нужно осторожно перемешивать лопаткой.
Полученную массу следует перелить в форму и выпекать около 30 минут при 180 градусах.
Для приготовления крема вам понадобится маскарпоне и сахарная пудра. Это все нужно взбить миксером.
Когда пирог приготовился, его нужно достать из духовки, накрыть полотенцем и оставить остывать. Уже остывший пирог нужно смазать кремом. Вы можете дать его немного пропитаться в холодильнике, а можно есть сразу, ведь морковный пирог получается воздушным и мягким.
