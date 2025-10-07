Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечки

Надоели магазинные сладости и хочется чего-то домашнего, но готовить долго нет желания? Тогда этот рецепт для вас. Вы можете приготовить очень простой и вкусный десерт.
Суперфиналистка проекта "Мастер шеф 12" и блогер Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятного тортика, от которого невозможно оторваться. Для его приготовления даже не понадобится духовка, ведь выпекать его вообще не нужно. Это слои пропитанного молоком печенья в сочетании с нежным сметанным кремом.
Рецепт десерта без выпечки
Ингредиенты:
- шоколадное печенье - 350 г;
- сметана 30% - 450 г;
- сгущенное молоко - по вкусу;
- молоко для пропитки печенья;
- шоколад - 2 плитки;
- растительное масло - 1 ст. л.
Способ приготовления
Вам нужно сперва приготовить крем. Для этого следует смешать сметану со сгущенным молоком. После этого нужно пропитать шоколадное печенье молоком и выложить первый слой в форму.
Печенье следует равномерно смазать сметанным кремом. После этого нужно снова выложить слой из печенья и крема. Вы можете выкладывать столько слоев, сколько хотите.
На этом этапе нужно растопить шоколад на водяной бане и добавить к нему 1 столовую ложку растительного масла. Все нужно перемешивать.
Готовой глазурью следует равномерно полить десерт. После этого его нужно поставить в холодильник на 2 часа.
Смотрите видео с десертом без выпечки:
