Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечки

Суперфиналистка "Мастер шефа 12" рассказала, как приготовить вкусный десерт из печенья без выпекания.

https://glavred.info/recipes/desert-rodom-iz-detstva-neveroyatno-vkusnyy-tort-iz-4-ingredientov-bez-vypechki-10704425.html Ссылка скопирована

Рецепт десерта без выпечки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Надоели магазинные сладости и хочется чего-то домашнего, но готовить долго нет желания? Тогда этот рецепт для вас. Вы можете приготовить очень простой и вкусный десерт.

Суперфиналистка проекта "Мастер шеф 12" и блогер Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятного тортика, от которого невозможно оторваться. Для его приготовления даже не понадобится духовка, ведь выпекать его вообще не нужно. Это слои пропитанного молоком печенья в сочетании с нежным сметанным кремом.

Рецепт десерта без выпечки

Ингредиенты:

шоколадное печенье - 350 г;

сметана 30% - 450 г;

сгущенное молоко - по вкусу;

молоко для пропитки печенья;

шоколад - 2 плитки;

растительное масло - 1 ст. л.

Способ приготовления

Вам нужно сперва приготовить крем. Для этого следует смешать сметану со сгущенным молоком. После этого нужно пропитать шоколадное печенье молоком и выложить первый слой в форму.

видео дня

Печенье следует равномерно смазать сметанным кремом. После этого нужно снова выложить слой из печенья и крема. Вы можете выкладывать столько слоев, сколько хотите.

На этом этапе нужно растопить шоколад на водяной бане и добавить к нему 1 столовую ложку растительного масла. Все нужно перемешивать.

Готовой глазурью следует равномерно полить десерт. После этого его нужно поставить в холодильник на 2 часа.

Смотрите видео с десертом без выпечки:

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред