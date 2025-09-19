Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супа

Ищете рецепт вкусного осеннего блюда? Здесь вы найдете то, что нужно. Что может быть лучше осенью, чем легкий и полезный тыквенный суп. Это нежное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.
Рецептом поделилась известная украинская фудблогер Виктория Ускова. Нежная консистенция, яркий цвет, приятный аромат и непревзойденный вкус удивят ваши вкусовые рецепторы.
Тыквенный суп - ингредиенты
Для приготовления тыквенного супа вам понадобится:
- тыква - 500 г;
- морковь - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- бульон/вода - 500 мл;
- йогурт без сахара - 100 г;
- соль, перец, мускатный орех.
Как приготовить тыквенный суп
Сначала нужно хорошо вымыть и почистить овощи. Их нужно нарезать крупными кусочками. Нарезанные овощи следует разложить на противень, полить оливковым маслом и отправить в духовку для запекания. Готовить их следует 25-30 минут при температуре 200°C.
Овощи нужно переложить в глубокую посуду и добавить туда бульон или воду. Все следует хорошенько перебить в пюре. К крем-супу следует добавить йогурт. Его также можно заменить сметаной. Также не нужно забывать о специях.
Ваше блюдо готово. Его можно подавать на стол с гренками или семечками, предварительно подогрев крем-суп.
Смотрите видео с рецептом тыквенного крем-супа:
