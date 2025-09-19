Укр
Осеннее блюдо, которое станет изюминкой на столе: невероятный рецепт тыквенного супа

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2025, 18:10
Украинский фудблогер поделилась очень простым рецептом вкусного тыквенного крем-супа, который очень полезен.
тыквенный суп
Рецепт тыквенного супа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Ищете рецепт вкусного осеннего блюда? Здесь вы найдете то, что нужно. Что может быть лучше осенью, чем легкий и полезный тыквенный суп. Это нежное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Рецептом поделилась известная украинская фудблогер Виктория Ускова. Нежная консистенция, яркий цвет, приятный аромат и непревзойденный вкус удивят ваши вкусовые рецепторы.

Тыквенный суп - ингредиенты

Для приготовления тыквенного супа вам понадобится:

  • тыква - 500 г;
  • морковь - 1 шт;
  • лук - 1 шт;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • бульон/вода - 500 мл;
  • йогурт без сахара - 100 г;
  • соль, перец, мускатный орех.

Как приготовить тыквенный суп

Сначала нужно хорошо вымыть и почистить овощи. Их нужно нарезать крупными кусочками. Нарезанные овощи следует разложить на противень, полить оливковым маслом и отправить в духовку для запекания. Готовить их следует 25-30 минут при температуре 200°C.

Овощи нужно переложить в глубокую посуду и добавить туда бульон или воду. Все следует хорошенько перебить в пюре. К крем-супу следует добавить йогурт. Его также можно заменить сметаной. Также не нужно забывать о специях.

Ваше блюдо готово. Его можно подавать на стол с гренками или семечками, предварительно подогрев крем-суп.

Смотрите видео с рецептом тыквенного крем-супа:

