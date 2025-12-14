Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

О чем вы узнаете:
Сегодня, когда свет включается простым нажатием выключателя, трудно представить, что полная электрификация Украины завершилась всего несколько десятилетий назад. Современные вызовы, связанные с уничтожением энергосистемы, заставили многих украинцев вновь обратиться к забытым способам освещения. Чем же пользовались наши предки, чтобы разогнать темноту в собственных домах, расскажет Главред.
Свеча: свет, который был роскошью
Как рассказывают на канале "Иронический историк", на протяжении веков главным источником света оставалась восковая свеча. Воск был одним из ключевых товаров Киевской Руси: его собирали в бортях - ульях, расположенных в дуплах деревьев. Это сырье считалось чрезвычайно ценным.
Свеча имела глубокое ритуальное значение и сопровождала человека на протяжении всей жизни - от крещения и венчания до погребения. В то же время воск был невероятно дорогим. В XVIII веке стоимость небольшого количества воска могла превышать заработок наемного работника за полтора года, поэтому восковые свечи были доступны только очень состоятельным людям.
Лоевые свечи: доступно, но опасно
Для большинства крестьян альтернативой становились лоевые свечи, изготовленные из перетопленного животного жира. Они были значительно дешевле, но уступали по качеству: быстро сгорали, сильно коптили и имели резкий неприятный запах.
Из-за высокой пожарной опасности, особенно в деревянных домах, начали появляться подсвечники из металла, дерева или керамики, а также специальные футляры - фонари, предназначенные для безопасной переноски огня.
Свет XIX века: стеарин и парафин
Ситуация кардинально изменилась в XIX веке с появлением новых материалов - стеарина и парафина. Они сделали свечи значительно дешевле, качественнее и почти без запаха.
Изобретение станка для отливки свечей еще больше удешевило производство, превратив относительно качественное освещение в обыденность даже в сельских домах.
Лучина: самый дешевый способ освещения
Несмотря на появление более дешевых свечей, самым доступным средством освещения для крестьян оставалась лучина - тонкая щепочка сухого дерева. Ее закрепляли на специальной подставке, которую называли светочем. На Полесье лучинами пользовались еще относительно недавно - всего лишь столетие назад.
Лучина была почти бесплатной, однако имела существенные недостатки: она быстро сгорала, выделяла много дыма и копоти и нуждалась в постоянной замене.
Коптилка: свет масла и веры
Еще одним древним источником света был ночник, или масляная лампа. Им пользовались древнегреческие колонисты в Причерноморье более 2500 лет назад, а также жители Киева уже в XII веке.
Коптилка представляла собой небольшой глиняный или металлический сосуд, наполненный маслом, в который вкладывали фитиль. Хотя его свет был тусклым и слабым, но ночник сопровождал людей веками благодаря своей простоте и дешевизне. В христианской традиции он также приобрел символическое значение, ассоциируясь с верой и духовным светом.
Керосиновая лампа: шаг к электричеству
Настоящим технологическим прорывом, который предшествовал электрификации, стало изобретение керосиновой лампы во Львове в 1853 году. Двое львовских аптекарей - Игнатий Лукасевич и Ян Зех - усовершенствовали масляную лампу, заменив горючее на керосин.
В том же году во Львове провели первую ночную хирургическую операцию при свете керосиновой лампы. Керосинщица имела все, чего не хватало предыдущим способам освещения: отдельный резервуар для горючего, прочное стекло, способное выдерживать высокую температуру, а также возможность регулировать пламя.
Несмотря на то, что позже эту модификацию лампы популяризировали как "американскую" или "венскую", она быстро завоевала популярность и прочно укоренилась в быту украинцев, став символом технологического прогресса. Керосиновая лампа долгое время конкурировала с электричеством и оставалась в обиходе вплоть до недавнего прошлого.
Свет как часть культуры
Каждый источник огня - от лучины до керосиновой лампы - был чем-то значительно большим, чем просто средством освещения. Свеча выполняла ритуальную функцию, коптилка символизировала веру, а керосиновая лампа олицетворяла технический прорыв.
Современное поколение пользуется результатами многовековой борьбы человечества с темнотой, часто даже не задумываясь, каким долгим и сложным был этот путь.
Об источнике: "Иронический историк"
Канал "Иронический историк" - это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующийся на критическом освещении истории Украины и разрушении распространенных мифов. Проект ставит целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.
