Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

Эксперты утверждают, что при нагревании мед сохраняет свою пользу, и ключевой является температура нагрева.

Можно ли добавлять мед в горячий чай - что происходит с медом при нагревании / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Можно ли добавлять мед в горячий чай

Что происходит с медом при нагревании

Наши бабушки всегда добавляли мед в чай или молоко, считая его естественным средством для укрепления здоровья. Со временем появилось противоположное мнение, мол, высокая температура "убивает" ценность продукта.

Главред расскажет, почему добавление меда в горячие напитки не снижает его пользу, а иногда даже усиливает.

Сегодня ученые подтверждают, что бояться горячего чая с медом нет никаких оснований. Об этом пишет Onet.

Что происходит с медом при нагревании

Исследования Померанского медицинского университета показали, что растворы меда, приготовленные при 80-90 °C, имели самый высокий уровень антиоксидантной активности, особенно это касалось гречишного меда. Похожие результаты получили и ученые из Университета Павии, где доказано, что кратковременное нагревание даже до 140 °C не приводит к резкой потере качества. Наоборот, температура около 80 °C подавляет рост микроорганизмов, не меняя ключевых химических параметров.

Можно ли добавлять мед в горячий чай

Эксперты отмечают, что разница между добавлением меда в горячий напиток и его использованием в кулинарии. Если вы добавляете мед в чай или теплую воду - он сохраняет свои свойства. Если же используете его для выпечки или как маринад для мяса, антиоксидантный эффект исчезает. Но даже в таком случае мед остается лучшим выбором, чем рафинированный сахар, ведь содержит природные простые сахара - фруктозу и глюкозу.

Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

