10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в Украине

Из-за ряда экономических и климатических факторов цены на мед в 2025 году достигли своего максимума.

Мед - не только вкусный, но и ценный продукт. С 2025 года цены на мед достигли рекордных уровней из-за неблагоприятных погодных условий, уменьшения урожая, повышения затрат на производство и роста спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это поставило мед в разряд роскошных продуктов, доступных не каждому.

Главред узнал, какой мед в Украине самый дорогой и какие цены на мед в 2025 году.

Какой мед самый дорогой в Украине

Самыми дорогими сортами меда в Украине являются акациевый и липовый мед. Эти сорта известны своим высоким качеством и редкостью, что обусловливает их высокую стоимость. Акациевый мед, в частности, славится своей способностью долго не кристаллизоваться, что делает его особенно привлекательным для потребителей.

Какой мед считается самым дорогим

В мировом масштабе самые необычные и дорогие сорта (например, так называемый Elvish honey из Турции) могут иметь космические цены из-за редкости и экзотических условий сбора. В Украине же традиционно к "элитным" относят акациевый (из-за длительного жидкого состояния и нежного вкуса), лесной/горный (из-за уникального букета нектаров и ограниченных объемов) и гречишный - за свою специфику и полезные свойства.

Самый дорогой в мире Elvish Honey - эксклюзивный турецкий мед из горной долины/пещеры, продающийся небольшими партиями по тысячи долларов за баночку или килограмм (цены и форматы различаются в зависимости от выпуска).

Эльфийский мед очень жгучий. По данным The Times, в 2024 году цены за банку объемом 150 мл из прошлогоднего урожая составляет 1033 доллара (810 фунтов стерлингов), что эквивалентно более 5400 фунтам стерлингов за килограмм.

Книга рекордов Гиннеса признала Centauri самым дорогим медом на основе тщательно подтвержденных продаж в 2021 году. Он имеет темный цвет и горький вкус. Также известен лечебными свойствами, поскольку в нем содержатся магний, калий, фенолы, флавоноиды и антиоксиданты. Килограмм этого эксклюзивного продукта был продан за 10 000 евро (примерно 8 700 фунтов стерлингов).

Мед Centauri Cave Nymph поражает резким цветочным ароматом. Centauri Gourmand отличается нежным, сливочным и сладким вкусом, который невозможно забыть. А Centauri Cave Plus имеет горьковатый, целебный привкус, который оставляет послевкусие роскоши и эксклюзивности.

Смотрите видео, как добывают самый дорогой мед в мире:

Эти деликатесы не только радуют вкусом, но и ошеломляют ценой. За килограмм Centauri Cave Nymph придется заплатить 16 500 долларов США, Centauri Gourmand оценивают в 55 000 долларов, а самый эксклюзивный Centauri Cave Plus стоит 80 000 долларов США.

Какая цена за 1 литр меда в Украине в 2025 году

По состоянию на июль 2025 года в Украине наблюдается существенный рост цен на мед. Если еще в 2021 году акациевый мед продавали по 80-100 гривен за литр, то в 2025 году его розничная цена выросла до 500-650 гривен за литр.

Цены колеблются значительно в зависимости от сорта, происхождения и канала сбыта (пасека, рынок, супермаркет, онлайн), пишет Agronews. Ориентировочные розничные диапазоны для 1 литра в 2025 году такие:

Акациевый мед - один из самых дорогих сортов. На рынках цена за литр может колебаться от 500 до 650 грн. Гречишный мед, который пользуется популярностью, стоит примерно 250-320 грн за литр. Стоимость литра меда из разнотравья колеблется от 150 до 250 грн, в зависимости от региона и содержания. Подсолнечный мёд - один из самых доступных сортов, цены на который варьируются от 120 до 200 грн за литр.

Супермаркеты и брендовые упаковки дают более высокую цену, зато прямые продажи от пасечника или на рынке часто дешевле. Также урожайность сезона, погодные условия и логистика 2025 года повлияли на повышение цен по сравнению с предыдущими годами.

