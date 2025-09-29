Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в Украине

Руслана Заклинская
29 сентября 2025, 10:29
51
Из-за ряда экономических и климатических факторов цены на мед в 2025 году достигли своего максимума.
10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в Украине
Самый дорогой мед / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какой в Украине самый дорогой мед
  • Почему цены на мед в Украине в 2025 году достигли рекордных уровней
  • Какие сорта меда в мире являются самыми эксклюзивными и самыми дорогими

Мед - не только вкусный, но и ценный продукт. С 2025 года цены на мед достигли рекордных уровней из-за неблагоприятных погодных условий, уменьшения урожая, повышения затрат на производство и роста спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это поставило мед в разряд роскошных продуктов, доступных не каждому.

Главред узнал, какой мед в Украине самый дорогой и какие цены на мед в 2025 году.

видео дня

Какой мед самый дорогой в Украине

Самыми дорогими сортами меда в Украине являются акациевый и липовый мед. Эти сорта известны своим высоким качеством и редкостью, что обусловливает их высокую стоимость. Акациевый мед, в частности, славится своей способностью долго не кристаллизоваться, что делает его особенно привлекательным для потребителей.

Какой мед считается самым дорогим

В мировом масштабе самые необычные и дорогие сорта (например, так называемый Elvish honey из Турции) могут иметь космические цены из-за редкости и экзотических условий сбора. В Украине же традиционно к "элитным" относят акациевый (из-за длительного жидкого состояния и нежного вкуса), лесной/горный (из-за уникального букета нектаров и ограниченных объемов) и гречишный - за свою специфику и полезные свойства.

Самый дорогой в мире Elvish Honey - эксклюзивный турецкий мед из горной долины/пещеры, продающийся небольшими партиями по тысячи долларов за баночку или килограмм (цены и форматы различаются в зависимости от выпуска).

Эльфийский мед очень жгучий. По данным The Times, в 2024 году цены за банку объемом 150 мл из прошлогоднего урожая составляет 1033 доллара (810 фунтов стерлингов), что эквивалентно более 5400 фунтам стерлингов за килограмм.

Книга рекордов Гиннеса признала Centauri самым дорогим медом на основе тщательно подтвержденных продаж в 2021 году. Он имеет темный цвет и горький вкус. Также известен лечебными свойствами, поскольку в нем содержатся магний, калий, фенолы, флавоноиды и антиоксиданты. Килограмм этого эксклюзивного продукта был продан за 10 000 евро (примерно 8 700 фунтов стерлингов).

Мед Centauri Cave Nymph поражает резким цветочным ароматом. Centauri Gourmand отличается нежным, сливочным и сладким вкусом, который невозможно забыть. А Centauri Cave Plus имеет горьковатый, целебный привкус, который оставляет послевкусие роскоши и эксклюзивности.

Смотрите видео, как добывают самый дорогой мед в мире:

Эти деликатесы не только радуют вкусом, но и ошеломляют ценой. За килограмм Centauri Cave Nymph придется заплатить 16 500 долларов США, Centauri Gourmand оценивают в 55 000 долларов, а самый эксклюзивный Centauri Cave Plus стоит 80 000 долларов США.

Какая цена за 1 литр меда в Украине в 2025 году

По состоянию на июль 2025 года в Украине наблюдается существенный рост цен на мед. Если еще в 2021 году акациевый мед продавали по 80-100 гривен за литр, то в 2025 году его розничная цена выросла до 500-650 гривен за литр.

Цены колеблются значительно в зависимости от сорта, происхождения и канала сбыта (пасека, рынок, супермаркет, онлайн), пишет Agronews. Ориентировочные розничные диапазоны для 1 литра в 2025 году такие:

  1. Акациевый мед - один из самых дорогих сортов. На рынках цена за литр может колебаться от 500 до 650 грн.
  2. Гречишный мед, который пользуется популярностью, стоит примерно 250-320 грн за литр.
  3. Стоимость литра меда из разнотравья колеблется от 150 до 250 грн, в зависимости от региона и содержания.
  4. Подсолнечный мёд - один из самых доступных сортов, цены на который варьируются от 120 до 200 грн за литр.

Супермаркеты и брендовые упаковки дают более высокую цену, зато прямые продажи от пасечника или на рынке часто дешевле. Также урожайность сезона, погодные условия и логистика 2025 года повлияли на повышение цен по сравнению с предыдущими годами.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты мед
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:47Фронт
Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

09:55Интервью
НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Китайский гороскоп на сегодня 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Китайский гороскоп на сегодня 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Последние новости

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

10:05

Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

Реклама
09:55

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

09:52

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:47

Это война между варварством и цивилизациеймнение

09:41

"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

09:34

В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

09:17

Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

08:58

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

08:56

Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФВидео

08:44

Оккупанты идут в обход: в ISW заявили о проблемах РФ на горячем участке фронта

07:55

"Никаких убежищ не существует": Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием

07:22

Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

Реклама
07:10

Сложная загадка на внимательность: чем отличаются две девушки

06:40

В Молдове посчитали 99% голосов: партия Санду лидирует с огромным отрывом

06:09

Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВОмнение

05:44

Муж еще не знает: Светлана Тарабарова намекнула на четвертую беременность

05:03

Восстание машин близко: прогноз неизбежного уничтожения человечества ИИ

04:30

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

04:02

Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

03:32

Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля - раскрыта реальная причинаВидео

02:35

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

02:02

"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

00:53

Мойка авто без царапин: как старый метод двух ведер превосходит современные технологии

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

22:27

Скрытая ловушка на грядке: садовод рассказала, где не стоит сажать лук на зимуВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

21:38

США убирают "зонтик", но Европа не готова к войне с РФ – мрачный прогнозВидео

21:37

"Все посыпалось": эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

Реклама
21:30

За судьбу Тайваня можно не беспокоиться: им займутся русскиемнение

21:21

Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

21:12

Ребров получил дедлайн от Панатинаикоса - о чем идет речь

20:58

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:11

Мы оказались в парадоксальной ситуации на четвертый год войнымнение

20:10

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

20:03

Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

20:02

Гайдамаки и опрышки были в роду - какие фамилии выдают повстанческое происхождение

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметилВидео

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять