Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

Кристина Трохимчук
20 сентября 2025, 16:49
Четверо украинских актеров получают самые большие зарплаты за роли.
Станислав Боклан, Наталка Денисенко
Станислав Боклан, Наталка Денисенко - самые дорогие актеры Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Станислав Боклан, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Топ актеров Украины с самыми большими гонорарами
  • Кто из украинских актрис зарабатывает больше всех

Известный украинский режиссер Денис Тарасов, который работал над такими проектами, как "БожеВільні", "Я - Надія" и "Шлях додому", рассказал о том, кто из украинских актеров зарабатывает больше всего за свои роли. Он назвал четырех актеров и актрис, которые в украинском кинематографе могут претендовать на самые высокие гонорары. В топ Тарасова, который он назвал программе "Утро в большом городе" попали:

  • Станислав Боклан;
  • Вячеслав Довженко;
  • Ксения Мишина;
  • Наталка Денисенко.
Вячеслав Довженко
Вячеслав Довженко на премьере фильма "Будинок "Слово" / фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

Самые дорогие украинские актеры-мужчины

Режиссер Денис Тарасов считает, что самые большие вознаграждения за свои роли среди актеров-мужчин получают Станислав Боклан и Вячеслав Довженко.

видео дня

"Мне кажется, что наверное Стас Боклан один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, тоже один из самых дорогих актеров", - рассказал Тарасов.

Станислав Боклан - один из самых опытных актеров Украины

Народный артист Украины Станислав Боклан стал широко известным по многочисленным ролям в кино и театре. Широкую известность получил благодаря роли в "Слуге народа". Также он снимался в фильмах "Поводир", "Захар Беркут", "Незламна".

Станислав Боклан
Станислав Боклан - звезда "Слуги народа" / фото: instagram.com, Станислав Боклан

Вячеслав Довженко - звезда "Дома "Слово" и "Другого Франко"

Актер Вячеслав Довженко стал известным после главной роли в фильме "Кіборги", где сыграл защитника Донецкого аэропорта. Также он сыграл в фильмах "Інший Франко", "Буча". Довженко отличается разнообразием ролей и считается одним из самых востребованных актеров в Украине.

Вячеслав Довженко
Вячеслав Довженко - востребованный украинский актер / фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

Топ-актрисы Украины с самыми большими гонорарами

Среди украинских актрис режиссер Денис Тарасов назвал бывших коллег по сериалу "Крепостная" Ксению Мишину и Наталью Денисенко. По его убеждению, именно они могут претендовать на самые высокие зарплаты за свои роли.

"Мишина Ксюша - я думаю, что у нее хорошие гонорары. Наталка Денисенко" - поделился Денис Тарасов.

Ксения Мишина - победительница "Танцев со звездами"

Актриса Ксения Мишина получила значительную популярность после сериала "Кріпосна", в котором сыграла роль воровки Лидии Шефер. Также она участвовала в шоу "Холостячка" и "Танці з зірками" и стала одной из самых известных украинских актрис.

Ксения Мишина
Ксения Мишина - звезда реалити-шоу / фото: instagram.com, Ксения Мишина

Наталка Денисенко - звезда "Крепостной"

Звезда Натальи Денисенко также засветилась после сериалов "Кріпосна", "Великі Вуйки" и "Родичі". Однако Денисенко также не забывает о театральной карьере и выступает перед зрителями, демонстрируя свой талант вживую.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - актриса театра и кино / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

