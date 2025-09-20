Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

Вы узнаете:
- Топ актеров Украины с самыми большими гонорарами
- Кто из украинских актрис зарабатывает больше всех
Известный украинский режиссер Денис Тарасов, который работал над такими проектами, как "БожеВільні", "Я - Надія" и "Шлях додому", рассказал о том, кто из украинских актеров зарабатывает больше всего за свои роли. Он назвал четырех актеров и актрис, которые в украинском кинематографе могут претендовать на самые высокие гонорары. В топ Тарасова, который он назвал программе "Утро в большом городе" попали:
- Станислав Боклан;
- Вячеслав Довженко;
- Ксения Мишина;
- Наталка Денисенко.
Самые дорогие украинские актеры-мужчины
Режиссер Денис Тарасов считает, что самые большие вознаграждения за свои роли среди актеров-мужчин получают Станислав Боклан и Вячеслав Довженко.
"Мне кажется, что наверное Стас Боклан один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, тоже один из самых дорогих актеров", - рассказал Тарасов.
Станислав Боклан - один из самых опытных актеров Украины
Народный артист Украины Станислав Боклан стал широко известным по многочисленным ролям в кино и театре. Широкую известность получил благодаря роли в "Слуге народа". Также он снимался в фильмах "Поводир", "Захар Беркут", "Незламна".
Вячеслав Довженко - звезда "Дома "Слово" и "Другого Франко"
Актер Вячеслав Довженко стал известным после главной роли в фильме "Кіборги", где сыграл защитника Донецкого аэропорта. Также он сыграл в фильмах "Інший Франко", "Буча". Довженко отличается разнообразием ролей и считается одним из самых востребованных актеров в Украине.
Топ-актрисы Украины с самыми большими гонорарами
Среди украинских актрис режиссер Денис Тарасов назвал бывших коллег по сериалу "Крепостная" Ксению Мишину и Наталью Денисенко. По его убеждению, именно они могут претендовать на самые высокие зарплаты за свои роли.
"Мишина Ксюша - я думаю, что у нее хорошие гонорары. Наталка Денисенко" - поделился Денис Тарасов.
Ксения Мишина - победительница "Танцев со звездами"
Актриса Ксения Мишина получила значительную популярность после сериала "Кріпосна", в котором сыграла роль воровки Лидии Шефер. Также она участвовала в шоу "Холостячка" и "Танці з зірками" и стала одной из самых известных украинских актрис.
Наталка Денисенко - звезда "Крепостной"
Звезда Натальи Денисенко также засветилась после сериалов "Кріпосна", "Великі Вуйки" и "Родичі". Однако Денисенко также не забывает о театральной карьере и выступает перед зрителями, демонстрируя свой талант вживую.
Вас может заинтересовать:
- На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Держись, братик"
- Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец
- Истории несокрушимых украинцев, которые сильнее травм: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Страна-киборг"
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред