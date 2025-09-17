Укр
На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

Анна Подгорная
17 сентября 2025, 13:27
Четырехсерийная лента создана на основе рассказов медиков о работе на линии фронта.
Держись, братец.
"Тримайся, братику" смотреть на 2+2 - военная драма / Пресс-служба

1 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины, в 18:15 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Тримайся, братику", которая рассказывает о работе медиков на линии фронта.

По сюжету, двое лучших друзей, Алекс и Николай - студенты медицинского университета в начале полномасштабного российского вторжения пытаются устроиться на работу в военный госпиталь. Вместе со случайной знакомой Сашей они оказываются в стабилизационном пункте на востоке, у линии фронта. Ежедневно герои ленты сталкиваются со смертью, проходят собственный путь трансформации, переживают личные драмы и разоблачают предателей. Это история о дружбе, экстремальном взрослении и настоящих ценностях.

Авторов ленты консультировала Анна Ващенко, которая до полномасштабного вторжения работала исполнительным продюсером проектов в 1+1 Продакшн, а затем присоединилась к рядам ВСУ и стала медиком на фронте.

видео дня

"Над сценарием мы работали почти год. Для нас очень важно правдиво показать в сериале работу медиков на фронте. Анна была нашим первым консультантом. Мы много общались, она рассказывала реальные истории невероятных спасений и мучительных потерь, передавала фото и видео с фронта. Некоторые истории из стабилизационных пунктов мы включили в сценарий. Мы благодарны всем защитникам и тем, кто спасает их на передовой, парням и девушкам, которые сознательно оставили свои дома в тылу, чтобы дарить надежду другим", - поделилась автор сценария Тамара Грантовская.

Судьбы персонажей сериала построены на историях, которые могли случиться с любым из нас: отец и сын оказались по разные стороны линии фронта, беременная женщина с ребенком отказывается от эвакуации, надеясь на возвращение пропавшего без вести мужа, пожилая женщина до последнего держится за свой дом, потому что не представляет жизни где-то иначе. Война подсветила светлые стороны людей и вместе с тем показала, кто есть кто на самом деле.

Съемки сериала продолжались в течение месяца в Киеве и его окрестностях. Как признаются актеры, основной проблемой были холод, потому что многие сцены снимали под открытым небом, и воздушные тревоги, из-за которых, ради безопасности съемочной команды и актеров приходилось прерывать процесс.

Создатели сериала пытались максимально правдиво воспроизвести события, поэтому военный медик, который сейчас работает инструктором, консультировал команду на площадке.

Главных героев сыграли Ярослав Дерпак, Евгений Медвидь и Александра Сорока. В ленте также снялись Алексей Череватенко, Андрей Пономаренко, Константин Октябрьский, Константин Корецкий, Тамара Морозова, Ирина Кудашова, Карен Варданян, Инна Приходько и другие.

Авторы сценария: Тамара Грантовская, Марк Лимаренко. Оператор: Евгений Кирей. Режиссер: Сергей Сторожев. Продюсеры: Сергей Кизима, Татьяна Шулика, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

С какими вызовами столкнулись герои сериала и какой выбор в итоге сделали, смотрите уже 1 октября в 18:15 на 2+2.

