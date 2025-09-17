Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

Звезда "Квартала-95" любит романтичные комедии и фильм с Брэдом Питтом.

https://glavred.info/movies/legkie-filmy-na-vecher-chto-smotrit-elena-kravec-10698965.html Ссылка скопирована

Елена Кравец порекомендовала фильм с Брэдом Питтом / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, Елена Кравец

Вы узнаете:

Какие сериалы посмотреть вечером

Любимые сериалы Елены Кравец

Украинская актриса и звезда "Квартала-95" Елена Кравец поделилась подборкой любимых фильмов и сериалов, которые станут отличным выбором для отдыха. В списке актрисы оказались мировые кинохиты, культовые мелодрамы и легкие комедии.

Главред собрал информацию про киноленты, которые рекомендует Елена Кравец.

видео дня

Какие фильмы посмотреть вечером

В интервью Cosmopolitan Елена Кравец рассказала, что любит вечером посмотреть легкие и атмосферные фильмы и сериалы с любимыми актерами. В топе певицы оказались:

Фильм "Под солнцем Тосканы";

Фильм "F1";

Сериал "Никто этого не хочет";

Сериал "Студия";

Сериал "Тед Лассо".

"Под солнцем Тосканы", (Under the Tuscan Sun, 2003) - Диана Лэйн

Звезда "Квартала-95" рассказала, что этот фильм занимает особенное место в ее сердце. Лирическая драма из Дайан Лейн, которая после развода покупает виллу в Италии и пытается начать жизнь с нуля. Атмосферная история о любви, новых возможностях и красоте итальянских пейзажей.

"F1" (F1, 2025) - Брэд Питт, Хавьер Бардем

Елена Кравец рассказала, что смотрела этот фильм дважды и готова пересматривать еще раз. В центре сюжета - гонки Формулы один, но это еще и история о стратегии, командном духе и человеческих переживаниях, поражающая качеством съемки и драматургией.

Сериал "Никто этого не хочет", (Nobody Wants This, 2024) - Кристен Бэлл, Адам Броуди

Актриса охарактеризовала этот сериал как легкую историю о современных отношениях. Это ироничная и одновременно терапевтическая история, напоминающая, насколько важны откровенные разговоры в паре.

Сериал "Студия", (The Studio, 2025) - Сет Роген

Сатирический сериал о Голливуде, высмеивающий правила индустрии и законы шоу-бизнеса, очень понравился Елене Кравец. Абсолютная ирония над миром кино, которая понравится любящим закулисные истории.

Сериал "Тед Лассо", (Ted Lasso, 2020–2023) - Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингем

Хороший комедийный сериал с Джейсоном Судейкисом в главной роли. История американского тренера, возглавляющего футбольный клуб в Англии. Легкая комедия, дающая надежду и веру в человечность. Актриса поделилась, что очень любит киноработы Гая Ричи, Вуди Аллена и Мартина Скорсезе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Cosmopolitan Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред