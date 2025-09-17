Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

Вы узнаете:
Украинская актриса и звезда "Квартала-95" Елена Кравец поделилась подборкой любимых фильмов и сериалов, которые станут отличным выбором для отдыха. В списке актрисы оказались мировые кинохиты, культовые мелодрамы и легкие комедии.
Главред собрал информацию про киноленты, которые рекомендует Елена Кравец.
Какие фильмы посмотреть вечером
В интервью Cosmopolitan Елена Кравец рассказала, что любит вечером посмотреть легкие и атмосферные фильмы и сериалы с любимыми актерами. В топе певицы оказались:
- Фильм "Под солнцем Тосканы";
- Фильм "F1";
- Сериал "Никто этого не хочет";
- Сериал "Студия";
- Сериал "Тед Лассо".
"Под солнцем Тосканы", (Under the Tuscan Sun, 2003) - Диана Лэйн
Звезда "Квартала-95" рассказала, что этот фильм занимает особенное место в ее сердце. Лирическая драма из Дайан Лейн, которая после развода покупает виллу в Италии и пытается начать жизнь с нуля. Атмосферная история о любви, новых возможностях и красоте итальянских пейзажей.
"F1" (F1, 2025) - Брэд Питт, Хавьер Бардем
Елена Кравец рассказала, что смотрела этот фильм дважды и готова пересматривать еще раз. В центре сюжета - гонки Формулы один, но это еще и история о стратегии, командном духе и человеческих переживаниях, поражающая качеством съемки и драматургией.
Сериал "Никто этого не хочет", (Nobody Wants This, 2024) - Кристен Бэлл, Адам Броуди
Актриса охарактеризовала этот сериал как легкую историю о современных отношениях. Это ироничная и одновременно терапевтическая история, напоминающая, насколько важны откровенные разговоры в паре.
Сериал "Студия", (The Studio, 2025) - Сет Роген
Сатирический сериал о Голливуде, высмеивающий правила индустрии и законы шоу-бизнеса, очень понравился Елене Кравец. Абсолютная ирония над миром кино, которая понравится любящим закулисные истории.
Сериал "Тед Лассо", (Ted Lasso, 2020–2023) - Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингем
Хороший комедийный сериал с Джейсоном Судейкисом в главной роли. История американского тренера, возглавляющего футбольный клуб в Англии. Легкая комедия, дающая надежду и веру в человечность. Актриса поделилась, что очень любит киноработы Гая Ричи, Вуди Аллена и Мартина Скорсезе.
