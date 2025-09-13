В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

Ведущие мероприятия отметили, что осуждают насилие, но признают профессионализм актера.

В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига" / коллаж: Главред, фото: uafilmacademy.org, instagram.com/kostiatemliak

В Киеве в субботу, 13 сентября, состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золота дзига-2025". Украинский актер Константин Темляк, обвиненный в насилии, признан лучшим в номинации "Лучшая мужская роль" за роль в фильме "БожеВільні". За наградой он не пришел.

Ведущие мероприятия отметили, что осуждают насилие, но признают профессионализм актера. Об этом сообщается в Instagram кинопремии. В соцсетях премии люди активно оставляют возмущенные комментарии.

Статуэтку вместо Темляка забрал режиссер фильма Денис Тарасов.

"Отличие предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия - сейчас идет уголовное производство. Украинская Киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию - любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня - это признание конкретной работы, а не оправдание лица. Кроме этого, Украинская Киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии", - отметили организаторы.

Украинцы возмущены решением наградить актера, обвиненного в абьюзе:

"Поздравляю с дном кино".

"Следующим можно наградить Вайнштейна или Путина, какая разница - есть преступления или нет".

"Это награда за абьюз или домогательства к несовершеннолетней?"

Вы серьезно?

"Какой же стыд".

Отметим, что голосование за победителей на самом деле завершилось еще 19 июня - за полтора месяца до скандала.

Кто еще получил награды:

Андрей Ризоль - награда за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.

"Дом "Слово". Бесконечный роман" - лучший фильм года.

Тарас Томенко - лучший режиссер, награда за фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Карина Химчук - лучшая женская роль (фильм "Ты меня любишь?").

Нина Набока - лучшая женская роль второго плана (фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман").

Шевкет Сейдаметов - лучшая работа художника-постановщика ("Дом "Слово". Бесконечный роман").

Алла Загайкевич - лучшая музыка за "Дом "Слово". Бесконечный роман".

That ain't me - лучшая песня, фильм "БожеВільні".

Сергей Маурин - лучший грим, фильм "БожеВільні".

Татьяна Кремень - лучший дизайн костюмов в фильме "Ты меня любишь?".

Тарас Томенко и Любовь Якимчук - лучший сценарий в фильме"Дом "Слово". Бесконечный роман".

Александр Рощин - лучшая операторская работа, "Лента времени".

Мария Стоянова - открытие года, за фильм "Фрагменты леда".

Кроме того, во время церемонии были почтены три номинанта 2025 года, которые погибли в войне с Россией: режиссер Виктор Онисько, актер Василий Кухарский, кинопродюсер Станислав Притула.

Константин Темляк - скандал:

Бывшая девушка актера и волонтера "Молодого театра" Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева написала большой пост, где откровенно рассказала о насилии и абьюзе. По словам Соловьевой, она молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у нее - одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия. "Потому что таскал в основном он меня за волосы, мог толкнуть и я падала, и синяков не оставалось", - рассказывает она. Девушка также выставила жуткие правила, по которым она должна была жить.

Как ранее писал Главред, Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилием.

Нынешняя жена Темляка прокомментировала скандал. Актриса Анастасия Нестеренко сообщила, что насилие в отношениях - это ужасно. "Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", - поделилась актриса.

Что известно про премию "Золотая дзига" "Золотая дзига" - украинская национальная кинопремия, которую ежегодно с 2017 года вручает Украинская киноакадемия. Ею отмечают профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Победители выбираются всеми членами киноакадемии путем трехэтапного голосования. Создатели фильмов и актеры соревнуются за звание лучший фильм, режиссерская работа, актерская игра и тому подобное. Главным символом Национальной кинопремии является статуэтка "Золотая дзига", которая символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа. Кроме того, название напоминает о творческое наследие выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.

