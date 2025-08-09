Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый пост

Анастасия Соловьева рассказала о диком абьюзе со стороны актера Константина Темляка.

https://glavred.info/starnews/devushka-aktera-konstantina-temlyaka-obvinila-ego-v-nasilii-i-abyuze-10688378.html Ссылка скопирована

Константин Темляк бросался на соседа / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/kostiatemliak

Кратко:

Что рассказала бывшая девушка актера

Как Константин Темляк отреагировал

Бывшая девушка актера и волонтера Молодого театра Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева написала большой пост, где откровенно рассказала о насилии и абьюзе.

На своей странице в Instagram, она написала, что долгие годы молчала и терпела такое отношение к себе.

видео дня

"Никто не имеет права оправдывать насилие ни „плохим настроением", ни "ревностью", ни тем, что он „просто не сдержался". Никто не знает, как это — жить в страхе, когда человек, который обещал тебя любить, превращается в источник боли. Я наконец решаюсь говорить. Не ради мести. А чтоб отчиститься. Чтобы больше не возвращаться к этой теме всякий раз, когда вижу триггер и понимаю: я так и не сказала правду тогда, когда должна была", —написала Анастасия Соловьева

По словам Соловьевой, она молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у нее - одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия. "Потому что таскал в основном он меня за волосы, мог толкнуть и я падала, и синяков не оставалось", - рассказывает она.

Девушка также выставила правила, по которым она должна была жить.

Актер и военнослужащий Константин Темляк обвиняется в тирании / Фото Instagram/solovieva.nasty

А также она опубликовала список действий, которые ее бывший возлюбленный совершал против нее.

Актер и военнослужащий Константин Темляк обвиняется в тирании / Фото Instagram/solovieva.nasty

"За образом "талантливого актера", "защитника страны", "волонтера", "преподавателя" может прятаться волк в овечьей шкуре. Ибо, возможно, сейчас этот человек учит ваших детей актерскому мастерству, дает советы с "высокой сцены" и собирает аплодисменты от тех, кто не знает, что он делал в тишине чужих квартир", - говорит она.

"Я говорю это не со злостью, а с надеждой, что тишина больше не будет прикрывать насилие. Я не знаю, полностью ли вылечусь. Потому что уже пошел пятый год, как я борюсь каждый день с тревожным расстройством и депрессией, которая уже хотя бы накатывает волнами, а не остается со мной постоянно. Возможно, эта боль останется со мной навсегда. Но теперь она не молчит — и я больше не сама с ней. Я рассказала, потому не хочу жить со стыдом за чужие поступки", — добавила Соловьева.

Осторожно, в посте есть нецензурная лексика:

Сам актер уже отреагировал на пост бывшей девушки, где признал себя виновным и сообщил, что это был страшный период его жизни.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред